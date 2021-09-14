媽是瀋陽人…美網新后瑞杜卡努 網喊「東北姑娘」

18歲英國「天才少女」艾瑪·瑞杜卡努榮登美網后座，引發世界華人圈關注。（路透）

在美網女單決賽，18歲英國 「天才少女」艾瑪·瑞杜卡努（Emma Raducanu），寫下賽史上第一位從會外賽到捧冠的傳奇紀錄。她有一半的華裔血統，媽媽來自中國 瀋陽，更引發世界華人圈的關注，中國社交媒體鋪天蓋地的關注她，並有網友親切地稱她為「東北姑娘」。

來源：YouTube

BBC中文網報導，華人圈媒體和粉絲對瑞杜卡努的華裔血統津津樂道。有微博用戶表示，「她在成長過程中經常回中國，而且還欣賞中國網球選手李娜，我太感動了。」

瑞杜卡努愛看台灣 電視節目也受到台灣網友的熱烈討論，網友紛紛表示，希望能知道她最愛看的是哪個台灣電視節目。還有台灣網友說瑞杜卡努長得很像台灣藝人楊丞琳，甚至把她暱稱為「網球場上的楊丞琳」，或「英國的楊丞琳」。

不過也有華人圈網友提醒，不要因為人家出了名成功了就搶著要沾親帶故，畢竟「她是英國人，代表英國比賽」。

瑞杜卡努在加拿大多倫多出生，爸爸是羅馬尼亞人，媽媽來自中國瀋陽，她2歲時隨父母移居英國。

美網公開賽主辦方在瑞杜卡努贏得女單冠軍之後，還在「美國網球公開賽USOpen」的中文微博帳戶上，發表一段瑞杜卡努用中文說感謝語的視頻。

瑞杜卡努在這段視頻中，以中文普通話說：「大家好，我想說謝謝，我希望你喜歡看我的網球，我現在特別特別開心。」

事實上，瑞杜卡努過去曾經多次在媒體訪問中談論過她的混血背景，對自己的種族血統並不避諱。她在採訪時曾經表示，媽媽和媽媽那邊的家人給她帶來的影響巨大。

她說，「他們的精神都非常堅強，就像是不會被任何事情打倒一樣，從她身上我受到很大的啟發。」「我媽媽工作也非常努力，我從她那裡學到很多，包括紀律還有尊敬別人。」

今年夏天才剛剛從高中畢業的瑞杜卡努表示，以前她在學校放假期間會跟媽媽去瀋陽，也在那裡打網球，她還喜歡看台灣電視節目。

瑞杜卡努也說過，經常回去羅馬尼亞布加勒斯特探望奶奶，並留下美好回憶。瑞杜卡努在專心發展網球之前，從小就接觸嘗試多項運動。她還特別喜歡賽車運動。另外，她還喜歡騎馬、跳踢踏舞、打高爾夫、滑雪和打籃球。