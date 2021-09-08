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武漢爸帶兒逛商場 被蜂螫進ICU 商場強硬拒賠償

中國新聞組／北京8日電
孩子被一隻三厘米左右的大馬蜂蟄傷頸部和手部。（取材自楚天交通廣播）
孩子被一隻三厘米左右的大馬蜂蟄傷頸部和手部。（取材自楚天交通廣播）

全家開開心心出遊，不料飛來橫禍，武漢市民王先生日前帶著小孩逛金橋永旺商場，孩子卻在商城內被馬蜂蜇傷，更因為過敏反應進了醫院。

楚天交通廣播報導，8月28號中午11時左右，王先生帶著小孩在永旺夢樂城金橋店一樓購物時，孩子被一隻三厘米左右的大馬蜂蟄傷頸部和手部。

因為事發突然，孩子被蜇後疼得哇哇大叫，王先生連忙撥打了120。由於小孩是過敏體質，送到醫院時有部分嚴重不良反應，被轉入兒童重症病房進行治療。

王先生事後報警、聯繫商場，沒想到在與商場方進行協商的過程中，對方竟稱馬蜂是王先生一家從外面帶進商場的，小孩被蜇與商場無關；商場工作人員甚至強搶王先生的手機，刪除裡面的視頻與照片。

王先生表示，小孩在醫院裡住了三、四天，商場方連電話慰問都沒有過，甚至表示因為孩子的爺爺奶奶到現場舉牌維權，所以拒絕一切賠償和協商。記者致電永旺夢樂城武漢商業管理有限公司管理部，對方表示，對此事不接受採訪。

據報導，上海邦信陽中建中匯（武漢）律師事務所合伙人羅勝律師表示，當事人可以積極收集相應的證據，包括受損害的事實、後果及關聯性的證據，在多方協商無果的情況下，可以盡快向法院提起訴訟，維護自己的權益。

小孩被馬螫後，在醫院裡住了三、四天。（取材自楚天交通廣播）
小孩被馬螫後，在醫院裡住了三、四天。（取材自楚天交通廣播）

武漢 過敏 手機

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