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才挺共富 騰訊擬推微信雲付費 網罵：想賺回1000億

中國新聞組／北京5日電
騰訊擬推微信聊天紀錄付費儲存。（路透）
騰訊擬推微信聊天紀錄付費儲存。（路透）

騰訊日前斥巨資響應「共同富裕」後，據媒體報導，騰訊擬推出個人微信雲端儲存付費服務，可望吸引不少用戶購買。消息傳出後，已在網路社群引發熱議，有人說挺好，但更多的聲音是在表達不滿。

根據騰訊上半年財報，截至6月底，微信WeChat的月活躍帳戶達12.5億，成長3.3%。光是靠社交網路，騰訊上半年就吸金290億元（人民幣，下同，約44.93億美元），占總收入21%。

中國國家主席習近平日前提出「共同富裕」論述後，騰訊隔天就宣布，為踐行企業發展使命、促進共同富裕，將投入500億元，執行「共同富裕專項計畫」。

據中國日報報導，騰訊擬推出個人微信雲儲存付費服務，這代表微信聊天紀錄可以實現雲端備份和恢復。

據悉，該業務可能採用按年付費的模式，蘋果手機用戶180元一年，安卓界面手機130元一年。但該費用具體可以存儲多大容量的數據，尚未得到確定。

報導引述知情人士表示，當前該專案仍在最後推動中，具體細節未最終敲定。

報導並引述業內專家指出，如果該新業務能夠成功推出，將會吸引不少用戶付費購買，但是上「雲」後，騰訊如何確保用戶的數據隱私安全和服務品質是關鍵。

消息傳出後，「微信擬推出聊天紀錄付費雲存儲服務」立即躍為中國網路社群的熱門話題。因為微信聊天紀錄占用的存儲空間問題，一直被用戶詬病，迄今也不支援聊天紀錄雲端存儲自主下載。

許多網友在微博相關新聞討論串，批評騰訊才響應共同富裕，現在就想從廣大用戶賺回來；有人形容騰訊「這一下賺大發了，開了第一年，第二年不開豈不是第一年白開，由此第二第三，生生世世直到OVER」，獲得最多網友按讚。有人說，這些信息本來就有備份，只是現在找韭菜分攤成本。也有人說，不是應該政府出錢嗎？更有人揶揄說，這是要把共同富裕的那1000億收回來。還有人直截了當地說，現在是時候離開微信了。

儘管多數網友批評收費太貴，表示不會埋單，但也有不少網友表示，因為業務需要，期待騰訊盡快提出方案。

微信 雲端 中國

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