女子鉛球鞏立姣 摘中國田徑史上奧運首金

鞏立姣1日奪下女子鉛球金牌。 （新華社）

東京奧運 女子鉛球決賽，中國 選手鞏立姣以20米58的成績奪冠，刷新了今年世界最佳成績，拿下中國奧運歷史上的首枚田賽項目金牌，改寫中國隊奧運田賽無金牌歷史，更成就了個人的大滿貫。這位32歲的老將喜極而泣，淚灑賽場，激動表示「這一刻已經等了21年」。

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文匯報報導，鞏立姣1989年出生於河北省石家莊，2001年進入石家莊市體育運動學校，師從范煥文教練，開啟了專業鉛球訓練。三年後進入了河北省田徑隊，在前國手李梅素的親自指導下，進步神速。此前參加過2008年、2012年和2016年三屆奧運會，分別在北京 奧運會和倫敦奧運會摘得銅牌和銀牌。里約奧運會上，賽前被認為是奪冠最大熱門的鞏立姣在決賽中發揮失常，僅獲得第四名。里約奧運會後，鞏立姣自2018年3月以來已在田徑世錦賽、國際田聯鑽石聯賽等17場賽事保持不敗，拿遍了奧運會之外的所有金牌。本次東京奧運會奪冠後，奧運「四朝元老」終圓夢，奪得大滿貫。

鞏立姣東奧奪金，實現個人奧運金牌夢的同時，更為中國田賽項目實現了奧運金牌零的突破。她的教練李梅素激動地表示：「鉛球項目通過幾代人的努力，今天終於實現了奧運冠軍的夢想。」

「我最喜歡鞏立姣那種不服輸的勁頭，她憑借自己極強的爆發力，刻苦訓練，成績的提高幾乎是飛躍式的，每年提高兩三米，太快了。」范煥文表示，在體育競技方面，任何一項成績的取得都離不開苦練。鞏立姣不怕苦，無論安排什麼樣的訓練她都不猶豫，不偷懶，她的成功與她堅持不懈的苦練是分不開的。

「鉛球是冷門項目，我一直在用我的熱情帶熱這個項目，這是鞏立姣的時代。現在夢想實現了。退役？只要祖國需要我，我會一直練。」鞏立姣說。

連續刷新個人最好成績，鞏立姣此役的表現堪稱完美。出場時鞏立姣便手指胸前國旗，第5投後更是面對著鏡頭大聲喊出「CHINA牛！」，並用雙手比讚！引起網友熱議，網友們則表示：致敬奧運「四朝元老」，你最牛！