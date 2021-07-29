奧運10米氣步槍雙金楊倩 幸運物小黃鴨髮卡賣到斷貨

楊倩在東奧比賽期間，頭上一直佩戴著小黃鴨髮卡和胡蘿蔔皮筋。（取材自央視）

浙江小將楊倩在東京奧運 10米氣步槍項目表現亮眼，成為中國 體壇首位「00後」奧運雙金得主；她的幸運物小黃鴨髮卡和胡蘿蔔皮筋，在浙江義烏商城半天就賣出上萬件、甚至出現斷貨。

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據央視報導，楊倩「清華學霸」，也是時尚 女孩。在奧運賽場上，楊倩頭上一直佩戴著小黃鴨髮卡和胡蘿蔔皮筋，據報導，小黃鴨髮夾是楊倩的幸運物，因此一直在戴著它比賽。因奧運冠軍加持成為了爆款，在浙江義烏的商貿城裡，這兩樣商品訂單猛增。據悉，楊倩的髮卡是之前賣不動的老款，奧運冠軍帶貨，根本不需要直播間。

女子射擊10米氣步槍決賽，中國選手楊倩贏得東京奧運會首枚金牌，領獎時楊倩頭上就戴著小黃鴨發卡。（新華社）

報導指出，不少觀眾表示，願意購買楊倩同款小黃鴨髮卡，目的是為了沾一沾楊倩的喜氣。浙江義烏商貿城經營戶表示，楊倩沒有戴之前，一天可能就賣1、200個；楊倩奪冠后，他們立刻把廣告圖換成慶祝楊倩奪冠，同時調降價格，單件包郵，「小黃鴨髮卡立即風靡開來，一個小時銷量就幾千件，半天就直接賣上萬件了。」

在義烏國際商貿城的一家店舖內，剛剛成交了一筆「小黃鴨髮卡」的訂單。由於楊倩奪得本屆奧運會第一枚金牌，這幾天不少客戶都在採購楊倩同款。報導說，市場經營戶表示，「小黃鴨髮卡」和「胡蘿蔔皮筋」本來是店裡的老款，沒想到僅僅兩三天時間就都賣斷了貨。

目前市場裡其他經營戶也都開始銷售這兩款產品，並生產和開發延伸產品和系列產品。