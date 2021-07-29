我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

東奧／桌球女單中國「內戰」 陳夢奪金 孫穎莎摘銀

苗族姑娘李蘇妮為美國守住女子體操全能金牌

奧運10米氣步槍雙金楊倩 幸運物小黃鴨髮卡賣到斷貨

中國新聞組╱北京29日電
楊倩在東奧比賽期間，頭上一直佩戴著小黃鴨髮卡和胡蘿蔔皮筋。（取材自央視）
楊倩在東奧比賽期間，頭上一直佩戴著小黃鴨髮卡和胡蘿蔔皮筋。（取材自央視）

浙江小將楊倩在東京奧運10米氣步槍項目表現亮眼，成為中國體壇首位「00後」奧運雙金得主；她的幸運物小黃鴨髮卡和胡蘿蔔皮筋，在浙江義烏商城半天就賣出上萬件、甚至出現斷貨。

https://www.youtube.com/watch?v=VsP_Q95LmpA

影音來源：YouTube

據央視報導，楊倩「清華學霸」，也是時尚女孩。在奧運賽場上，楊倩頭上一直佩戴著小黃鴨髮卡和胡蘿蔔皮筋，據報導，小黃鴨髮夾是楊倩的幸運物，因此一直在戴著它比賽。因奧運冠軍加持成為了爆款，在浙江義烏的商貿城裡，這兩樣商品訂單猛增。據悉，楊倩的髮卡是之前賣不動的老款，奧運冠軍帶貨，根本不需要直播間。

女子射擊10米氣步槍決賽，中國選手楊倩贏得東京奧運會首枚金牌，領獎時楊倩頭上就戴...
女子射擊10米氣步槍決賽，中國選手楊倩贏得東京奧運會首枚金牌，領獎時楊倩頭上就戴著小黃鴨發卡。（新華社）

報導指出，不少觀眾表示，願意購買楊倩同款小黃鴨髮卡，目的是為了沾一沾楊倩的喜氣。浙江義烏商貿城經營戶表示，楊倩沒有戴之前，一天可能就賣1、200個；楊倩奪冠后，他們立刻把廣告圖換成慶祝楊倩奪冠，同時調降價格，單件包郵，「小黃鴨髮卡立即風靡開來，一個小時銷量就幾千件，半天就直接賣上萬件了。」

在義烏國際商貿城的一家店舖內，剛剛成交了一筆「小黃鴨髮卡」的訂單。由於楊倩奪得本屆奧運會第一枚金牌，這幾天不少客戶都在採購楊倩同款。報導說，市場經營戶表示，「小黃鴨髮卡」和「胡蘿蔔皮筋」本來是店裡的老款，沒想到僅僅兩三天時間就都賣斷了貨。

目前市場裡其他經營戶也都開始銷售這兩款產品，並生產和開發延伸產品和系列產品。

小黃鴨髮卡是楊倩的幸運符。（取材自央視）
小黃鴨髮卡是楊倩的幸運符。（取材自央視）

東京奧運 中國 時尚

上一則

中國接種疫苗突破16億劑 南京疫情蔓延15省26市

下一則

監管利劍頻揮嚇跌股市 中國官媒趕忙發聲護盤

延伸閱讀

東奧／印度舉重摘銀 她終生披薩吃到飽、看電影不用錢

東奧／印度舉重摘銀 她終生披薩吃到飽、看電影不用錢
奧運／石智勇奪舉重73公斤級金牌 霸氣喊「還有誰？」

奧運／石智勇奪舉重73公斤級金牌 霸氣喊「還有誰？」
奧運／謝思埸、王宗源男雙3米板奪金 收復跳水失地

奧運／謝思埸、王宗源男雙3米板奪金 收復跳水失地
蘋果Siri被指辱華 報奧運金牌榜竟跳過中國

蘋果Siri被指辱華 報奧運金牌榜竟跳過中國

熱門新聞

熊敦瀚自曝非常喜歡美顏相機。（取材自微博）

腿長貌美…中國女子水球隊長 曬自拍暴紅

2021-07-24 10:00
鐘嵐因染紫色頭髮出席外交場合引發關注。(美聯社)

美中天津會談 她一頭紫髮現身、場內僅她穿無袖超搶鏡

2021-07-27 18:51
美中外交高層會談昨日終於登場，中國外交部副部長謝鋒火力全開批評美方。（中通社）

3原因+1關鍵 中國就是要擺起咄咄逼「美」的模樣

2021-07-26 15:47
鄭州一菸酒店被淹，名酒被暴雨沖走遭眾人哄搶，老闆娘跪地磕頭哭喊「求求你們別再拿了！」，求路人歸還。（取材自法制社會報／賓縣融媒圖）

鄭州暴雨淹名酒遭哄搶 老闆娘跪求別拿 路人不捨幫忙攔

2021-07-24 08:00
加拿大選手麥克尼爾在女子100米蝶泳奪冠，她竟是中國棄嬰。(路透)

打敗「同胞」張雨霏 中國棄嬰代表加國奧運奪金掀話題

2021-07-28 08:00
鄭州暴雨造成造5公里長的隧道被淹沒，車輛堆積成山。（Getty Images）

河南暴雨 5公里隧道百車滅頂 汽車墳場死傷難估

2021-07-23 02:29

超人氣

更多 >
1張圖／東京奧運獎牌榜 中國14金領先美日居第1

1張圖／東京奧運獎牌榜 中國14金領先美日居第1
避免美中關係繼續惡化 秦剛到任

避免美中關係繼續惡化 秦剛到任
阿拉斯加半島外海規模8.2地震 90分鐘內5次餘震

阿拉斯加半島外海規模8.2地震 90分鐘內5次餘震
圖輯／苗族姑娘 難民後裔 李蘇妮為美國守住女子體操全能金牌

圖輯／苗族姑娘 難民後裔 李蘇妮為美國守住女子體操全能金牌
紐約市30日起打首劑疫苗送100元 享受音樂會等活動

紐約市30日起打首劑疫苗送100元 享受音樂會等活動