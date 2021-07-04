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警犬受訓 蒙眼凌空走繩索 網友驚嘆「太難了」

中國新聞組／北京4日電
警方公開警犬考試片段，警犬要蒙眼行線索。（視頻截圖）
警方公開警犬考試片段，警犬要蒙眼行線索。（視頻截圖）

中國日前有54隻遭淘汰的警犬「拍賣」而引發熱議，中國警方近日公布一段警犬考試影片，影片中的警犬被蒙著眼睛凌空「走繩索」，讓眾多網友驚嘆「太難了」、「太為難牠們了」。

來源：YouTube

香港01報導，「中國警方在線」日前在微博公開警犬考核影片，影片中的警犬被蒙著眼睛，自己叼住繩子站在兩隻綱索上「走鋼索」，縱使全身不停震顫，但牠還是慢慢向前行，其中一隻腳找不到落腳點時還是努力支撐，將腳踏回繩索上繼續走。帖文描述是「揭秘警犬考試有多難」，「即使內心害怕到四肢顫抖，也勇敢堅持前行，警犬也是英雄，點讚」。不少網友直喊感動，「和人一樣要成功既要天賦，還要刻苦」。

蒙眼下警犬不停差錯腳，但總能撐住身體走回繩索上。（視頻截圖）
蒙眼下警犬不停差錯腳，但總能撐住身體走回繩索上。（視頻截圖）

媒體報導，警犬需從小訓練，每個細節都不簡單，首先要出生在警犬繁育單位：而所謂的警犬繁育單位，全中國一共有四個，分別在瀋陽、南昌、南京、昆明。警犬出生後要先經過「幼訓」，包括適應陌生環境、互相追逐鍛鍊、撕咬訓練、在陌生人之間穿梭移動練膽及從草叢中找小塊食物練嗅覺等。

警犬蒙眼在繩索上走，一步步慢慢行看得網民很緊張。（視頻截圖）
警犬蒙眼在繩索上走，一步步慢慢行看得網民很緊張。（視頻截圖）

一般在「幼訓」過程中已能發現哪些狗當不上警犬，像是運動力差的幼犬會被淘汰，其他會正式成為受訓犬，再要通過許多訓練和考核才可確定是否具備「警用素質」。受訓犬要接受兩次的考核選拔，據昆明警犬基地的數據，2018年及2019年某基地有六期培訓班，合共投入了874隻受訓犬，過程中淘汰了123隻。

中國 香港 微博

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