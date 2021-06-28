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農夫山泉蘇打水原料來自福島？ 蹭日系熱度「翻車」

中國新聞組／北京28日電
農夫山泉蘇打水近日傳出疑以日本福島白桃做原料惹議。（取材自21世紀經濟報導）
農夫山泉蘇打水近日傳出疑以日本福島白桃做原料惹議。（取材自21世紀經濟報導）

中國飲料品牌蹭日本風營造「偽日系」的風潮越來越熱，繼元氣森林後，農夫山泉蹭日系熱度也翻車了。農夫山泉的蘇打水疑用日本福島白桃做原料，網友炸了，紛罵農夫山泉從大自然的搬運工變核廢水的搬運工；對此，業者及管理當局都澄清：沒這回事。

2011年，日本福島核電站發生洩漏事故，中國一直限制福島縣農產品進口。

21世紀經濟報導指出，近日，農夫山泉一款「福島白桃味蘇打氣泡水」引起熱議，該產品宣傳物料中明確打著「原產日本福島縣」的旗號。

產品簡介上寫得很明確：拂曉白桃風味，拂曉白桃產自日本福島縣。按照一般理解來說，這種描述差不多就等同於產品原料取材於日本福島。

當網友就這一事宜諮詢該品牌網店客服，得到的回應是這樣的：客服稱產品原材料並非來源於日本福島，只是配方調配出了福島特產拂曉白桃的風味。

明確在品宣中提及「拂曉白桃產自日本福島縣」，隨後又矢口否認稱「只是配方調製復原該口味」，但此前農夫山泉在產品宣傳中卻從未事先提及「調製風味」這一細節。有消費者直指，「虛假宣傳和違法使用福島白桃，農夫山泉選一個吧。」

27日中午，農夫山泉官方微博回應稱，農夫山泉拂曉白桃味蘇打氣泡水產品是一款風味飲料，農夫山泉在產品標籤配料表中按照食品安全國家標準的規範要求標明了產品配料；該產品的配料中沒有從日本福島進口的成分。農夫山泉產品的標籤標示符合相關法規要求，並無任何錯誤或誤導。

對於農夫山泉的回應，網友似乎並不買帳。在農夫山泉回應微博中，被點贊最多的評論均是質疑其宣傳中蹭日系熱度、出事後又撇清關係。

6月27日，建德市人民政府新聞辦公室官微消息稱，經核實，農夫山泉拂曉白桃味蘇打氣泡水的生產原料無從日本福島縣採購的情況。

農夫山泉股份有限公司是一家飲用水生產企業，成立於1996年9月26日，總部位於浙江杭州。該公司係養生堂旗下控股公司，主要產品有瓶裝自然飲用水、維生素水和紅茶等。2020年9月8日，農夫山泉在港交所上市，總市值一度超4400億港元。

但自年初創下67.6港元/股高點後，農夫山泉股價陷入大幅調整。截至目前，最新市值為4617億港元，市值已蒸發超2800億港元。

農夫山泉 日本 中國

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