東莞女染Delta 2學生沒戴口罩「擦身而過」1秒中鏢

東莞女染Delta在麥當勞傳染兩學生。圖為醫院染疫患者。（取材自廣州日報）

新冠變種病毒 株Delta近日入侵廣東，其中東莞一名確診30歲女子被認為是於麥當勞 餐廳就餐時，將病毒傳染給「擦身而過」的兩名學生，但和女子最親密的年幼孩子及年邁的奶奶反而都沒被感染。由於廣州日前也傳出「14秒感染」病例，難以捉摸的傳染途徑，讓專家也不禁說「這就是Delta毒株的詭異之處。」

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廣州日報報導，18日，東莞報告30歲李姓女子確診，為東莞本輪疫情 首例確診者，其後新華學院賈姓、井姓兩名男學生也相繼於20日、21日確診。流行病學調查顯示，12日晚，李女與蕭姓丈夫（已在深圳確診）在麻涌星河城市廣場麥當勞餐廳就餐，在一樓點餐完後到二樓用餐。幾乎就是前後腳，兩名男學生也進入了麥當勞。

餐廳視頻監控顯示，李女一家在二樓坐下後，都沒戴口罩的兩名男學生隨後上樓，近距離經過了李女的餐桌，期間李女未佩戴口罩正在與家人交談。雙方的近距離時間維持僅約一秒。

香港01引述東莞市疾控中心副主任羅東表示，東莞這三宗確診病例感染的均為Delta變種病毒株，國內外現有研究數據顯示，Delta變種病毒株傳播力強、潛伏期短、病毒載量高、病情發展快。「6月12日晚，在麥當勞餐廳時，可能正好是李某婷病毒載量最高時，兩個學生正好碰上了」，羅東說。

但如果兩名男學生是因為與李女「擦身而過，一瞬間被感染」，為什麼與李女一起生活的孩子、婆婆經4次核酸檢測，結果全陰？對此，羅東表示，「這個確實不好說，也沒有定論，還需要對她的家人進行密切觀察。」

「這就是Delta毒株的詭異之處。」東莞疫情防控現場工作組總調度黃振宇說。東莞疫情防控現場工作組組長張澤武則表示，「近期發生在廣州、深圳以及東莞的Delta變異株本土疫情，是我國第一次與Delta變異株的正面交鋒，目前我們對Delta變異株還有很多方面不清楚，還無法判斷為什麼會這樣。」

廣州日前曾發生一名染疫而不自知的婦人到一家茶樓喝茶，未戴口罩前往廁所與一名女子共處僅14秒，這名女子就被感染，期間雙方並無肢體接觸。這是廣東本輪疫情中，「接觸」時間最短的傳染紀錄。