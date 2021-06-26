救弟失手腳 雲南「浴火女孩」殘指夾筆作答 高考報喜

唐敏說希望大學能夠提供給她一個好的環境，想要考一所有升降梯的學校。（取材自生活報）

雲南省2021年高考 分數線公布。據春城晚報報導，雲南「浴火女孩」唐敏考出了588分的好成績，超今年雲南文史類一本線23分；「語文和文綜的分數還挺驚喜的，很感恩。」

中國 青年報報導，用右手手臂與左手僅存拇指夾著筆完成考試的唐敏，語文和文科綜合分別考出了124分、228分的高分。她說，這兩科的分數完全超出了自己的預估。

13年前，年僅8歲的唐敏為救只有1歲的弟弟，毅然衝進火海，全身燒傷面積達85%。儘管姐弟兩人的生命保住了，可在後續治療中，唐敏的下肢被截去，上肢僅保住了手臂和左手拇指。

「浴火重生」之後，唐敏學著用右手手臂與左手僅存的拇指夾著筆寫字、畫畫，配合著做生活中所有的事。報導說，面對命運的為難，唐敏不僅沒有屈服，在經歷了短暫的迷茫、低落之後，唐敏養成了樂觀、堅強的性格。唐敏立志要上高中、要考大學、考好大學。

唐敏用右手手臂與左手僅存拇指夾著筆完成考試。（取材自春城晚報）

唐敏的高三班主任表示，唐敏的成績在班級裡幾乎一直都排第一，年級可以排到前五。唐敏說：「大家拚命地把我救回來了，若我只是‍‍待在自己的世界裡，什麼都不幹，那是非常不值得的，所以我想讓我的生活變得有意義，我一直在追尋這個意義。」

唐敏從容自信地走進高考考場，她考前表示：最想要獨立生活，想為社會貢獻自己的力量，活出別人看不到的另一面。希望大學能夠提供給她一個好的環境，想要考一所有升降梯的學校。並表示，意向專業大概會選擇漢語言文學或者新媒體方面，打算再多詢問一下學校老師和學姐學長的意見。