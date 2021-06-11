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上海男與母猩猩 隔玻璃「一吻成名」

中國新聞組／上海11日電
張先生和17歲紅猩猩「五毛」隔著玻璃來回親吻了好幾次，引發周邊遊客陣陣笑聲。（視頻截圖）
張先生和17歲紅猩猩「五毛」隔著玻璃來回親吻了好幾次，引發周邊遊客陣陣笑聲。（視頻截圖）

上海一名男子隔著玻璃給母猩猩送吻被回吻的視頻衝上熱搜，他近日帶著放有蘋果、香蕉等水果的果籃到上海野生動物園看牠。

澎湃新聞報導，視頻裡，遊客張先生和17歲紅猩猩「五毛」隔著玻璃來回親吻了好幾次，引發周邊遊客陣陣笑聲。張先生當天到「五毛」面前，把果籃放在地上，蹲下來隔著玻璃窗和「五毛」聊天。隨後，他和「五毛」又來了一次親吻。

據報導，張先生回憶，第一次親吻發生在「六一」兒童節，他帶著孩子去上海野生動物園玩，看到這隻紅猩猩正坐在玻璃窗前，「也不知道牠在想什麼，我就試著用頭去靠近牠，沒想到這時牠居然親了我，便感到很意外。」於是，就發生了後面的一幕。

後來回想起來，他覺得這一幕很可愛，便把視頻發到抖音上，沒想到直接上了熱搜。而網友的評論更是五花八門，有的讓他們「在一起」，有的讓他把玻璃拿掉。

張先生說，「有些網友說，我應該再來一次，我也覺得自己和這隻猩猩可能有緣，所以就買了一些水果，再來看看『五毛』，也希望大家能經常來看看牠。」

據上海野生動物園的動物保育員介紹，視頻中的這頭母猩猩名叫「五毛」，今年17歲，是一位漂亮、可愛的「辣媽」，性情溫和，看到喜歡的人就會擺出可愛的姿勢或者熱情地「打招呼」。

動物園 抖音 蘋果

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