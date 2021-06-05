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醫師媽核酸檢測遇8歲兒 脫口：作業寫完了沒？

中國新聞組／北京5日電
梁繼珍給兒子做核酸檢測。（取材自微博）
梁繼珍給兒子做核酸檢測。（取材自微博）

廣州市紅十字會醫院腫瘤科醫生梁繼珍日前在核酸採樣時「偶遇」自家兒子，脫口問兒子「作業寫完了沒？」本來見到媽媽很高興的兒子耷拉下腦袋，「唉，我媽還是這樣，只關心這個。」

新民晚報報導，這可愛的一幕發生在海珠區沙園街道太古倉核酸採樣點。梁醫師家裡有兩個孩子，哥哥8歲，弟弟4歲，社區設置了三個臨時採樣點，碰巧丈夫帶著哥哥來到了太古倉，丈夫一眼就認出了穿著防護服的她並告訴了兒子。

報導說，在另一處採樣點排隊等待的4歲的弟弟表現得特別勇敢，現場有不少哭鬧的小朋友，弟弟對照顧他的阿婆說：「我不哭，我不害怕，我媽媽就是做這個工作的。」當家裡人把這句話轉述給梁醫師時，她不禁感動得濕了眼眶。

「現在任務比較重，醫師護士輪番上陣，家裡兩個孩子就靠你了。」當初丟給丈夫這句話，梁醫師便報名參加了醫院的核酸採樣小組，她和身邊的同事一起，已經連續承擔核酸採樣任務一周了，隨時隨地待命出發。

採樣期間，社區的熱心群眾紛紛送來慰問品，礦泉水、蔬菜水果沙拉、盒飯、糕點……在周邊居住的一位女士還連夜親手製作了一箱楊枝甘露送到現場，讓醫護們在採樣工作結束後能喝上酸酸甜甜的飲料解解乏。

當天晚上11時，梁醫師所在的5人小組圓滿完成了採樣任務，共採樣近400例。接下來的幾天，她們將繼續整裝待命，奔赴廣州其他採樣點支援。

網民：這才是親媽！

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