習近平祝兒童節快樂 籲「從小堅定聽黨話、跟黨走」

圖為習近平多年前參加慶祝兒童節活動。這是習近平在參加少先隊入隊儀式時，向少先隊員們致以節日問候。（新華社）

6月1日為國際兒童節，中國 國家主席習近平 在日前寫給小學少先隊員的回信中，祝福他們和全國小朋友們兒童節快樂，並提到希望他們學習好黨史，「從小堅定聽黨話、跟黨走的決心」。

新華社報導，習近平5月30日給江蘇省淮安市新安小學的少先隊員們回信，對他們予以親切勉勵，並祝他們和全國小朋友們節日快樂。

習近平在回信中說，你們學校是「新安旅行團」的母校，你們在信中表達了對學校紅色歷史的自豪之情，也說到了你們學習黨史的收穫。

習近平指出，當年，在黨的關懷和領導下，「新安旅行團」不怕艱苦，足跡遍及大半個中國，以文藝為武器，喚起民眾抗日救亡，宣傳黨的主張，展現了愛國奮進的精神風貌。希望你們結合自身成長實際學好黨史，以英雄模範人物為榜樣，從小堅定聽黨話、跟黨走的決心，刻苦學習，樹立理想，砥礪品格，增長本領，努力實現德智體美勞全面發展。

新安小學由人民教育 家陶行知在1929年創辦。1935年10月，該校14名學生組成「新安旅行團」，以文藝為武器，宣傳抗日救亡。在毛澤東、周恩來等老一輩革命家關懷指導下，旅行團歷時17年，行程5萬餘里，足跡遍及全國22個省份，努力為爭取抗戰勝利、全國解放作貢獻。