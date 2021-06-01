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三孩後迎生育潮？人口專家：很大可能不會

中國新聞組／北京1日電
中國開放生三孩真能幫助解決人口老化與勞動力不足的問題嗎？人口專家並不樂觀。（取材自中新網）
中國開放生三孩真能幫助解決人口老化與勞動力不足的問題嗎？人口專家並不樂觀。（取材自中新網）

中共中央5月31日宣布推行「三孩」政策，以挽救逐漸老化的人口結構，以及即將短缺的勞動力。但開放三胎後，中國真的就能有新的生育潮嗎？中國人口學會副會長陸傑華說，很大可能不會。

紅星新聞報導，身兼北京大學社會學系教授的陸傑華受訪表示，當下讓三胎政策盡快落地，不僅能在一定程度上促進生育率的回升，緩解人口結構問題，使得兒童占比有一定提升；另一方面，從社會長遠來看，還將有助於中國抵抗人口負增長時代的到來，並讓中國的人口紅利持續更長時間。

來源：胡錫進

不過，陸傑華表示，三胎政策後很大可能不會引發一次新的生育潮。他表示，在開放二孩後並未如預期出現的生育高峰，在開放三胎後也很難出現，最大原因在於當前的生育成本過高，目前作為生育主體的80後、90後，「人生目標開始趨於多元化，生育已經不再是人生必選項」。

陸傑華說，放開三胎政策只是鼓勵生育的第一步，真的要讓三胎「生出來」。他表示，首先需要完善生育配套措施，出台更細緻的家庭生育友好政策，同時建立起服務全社會的托幼服務，降低教育成本，這才能免去一個家庭生育三胎的後顧之憂。

陸傑華指出，作為生育本身的女性權利保證，也是三胎落地的基礎。要出台更有力的政策來保護女性的就業權利，免去其面對的不公平社會職業競爭。

此外，也有聲音認為，當前由於學制過長，導致女性畢業後就已經進入晚婚晚育的階段。陸傑華則表示，縮短學制和生育意願的提升存在多大關係，還需要進一步研究，現階段的首要任務依舊是完善友好的生育環境，為女性提供有力的社會保障才是重中之重。

中國 北京 就業

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