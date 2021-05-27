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廣州快手醫護 1小時接種60人…手被瓶蓋磨出血

中國新聞組／廣州27日電
黃俊媚一小時能為60人接種疫苗，她的手也因不斷地掰疫苗瓶蓋，被磨得出血，乾到起皮。（取材自廣州日報）
黃俊媚一小時能為60人接種疫苗，她的手也因不斷地掰疫苗瓶蓋，被磨得出血，乾到起皮。（取材自廣州日報）

廣東廣州市花都區體育館接種點，醫護人員黃俊媚是有名的「快手」，一小時能為60人接種疫苗，連同事們都為她的專業和高速驚嘆。而她的手也因不斷地掰疫苗瓶蓋，被磨得出血，乾到起皮，因此上了熱搜。

綜合媒體報導，花都區新冠疫苗單日接種量突破4萬劑次，累計接種66.986萬人次。在這背後，離不開默默付出的醫護人員，除了接種疫苗之外，他們還要清點盤倉、數據核對、清潔、消毒、物資準備、急救設施整理歸位……接種點的工作任務遠比想像中繁重。

接種醫護人員早晨7點半從醫院出發、8點開始接種疫苗、12點半輪流吃午飯，吃完繼續接種，下午6點輪流吃晚飯，然後繼續工作。每天下班時間根據當日接種點疫苗數量清零的時間而定。

黃俊媚笑稱，自己一開工就會進入「機器人模式」，腦子裡只有接種的標準流程。儘管有時候因為長時間的高度專注和重複動作，身體感到不適，但她也會盡快做好自我調整，不影響工作進度。在她看來，提高接種速度就能減少市民等待時間，而自己加快速度多做一點，醫院其他科室來支援的同事就能少做些。

她的事蹟也躍上微博熱搜，有網友直言，「多派點人力減少工作量，多發點工資比啥都實在」、「 感謝所有為大家打疫苗的護理師，他們都很忙，速度都很快」。還有人在網上向醫護說「辛苦了」，並為廣州的醫護工作者及奮斗在防疫前線的後勤保障人員、安保人員致敬

黃俊媚一小時能為60人接種疫苗，她的手也因不斷地掰疫苗瓶蓋，被磨得出血，乾到起皮...
黃俊媚一小時能為60人接種疫苗，她的手也因不斷地掰疫苗瓶蓋，被磨得出血，乾到起皮。（取材自廣州日報）

疫苗 防疫 微博

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