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78年、1.6萬台手術 肝膽外科之父 吳孟超99歲逝世

記者蔡敏姿／綜合報導
「中國肝膽外科之父」，第二軍醫大學前副校長吳孟超，因病逝世，享年99歲。(取材自中新網)
「中國肝膽外科之父」，第二軍醫大學前副校長吳孟超，因病逝世，享年99歲。(取材自中新網)

中國科學院院士、「中國肝膽外科之父」，第二軍醫大學前副校長吳孟超，因病醫治無效，22日13時02分在上海逝世，享耆壽99歲。78年的從醫生涯中，吳孟超完成1.6萬台手術，救治近2萬名患者。九旬高齡依然堅守在門診、手術室和病床前。他把手術、治病救人當作至高的事業，曾不止一次公開的說「我只想為病人手術，而且我也喜歡這些」。

來源:YouTube

新華社報導，1922年出生於福建省閩清縣的吳孟超，師從中國著名外科學家裘法祖，2005年獲國家最高科學技術獎，是中國肝膽外科開拓者和創始人。

1979年9月，在美國舊金山舉行第28屆國際外科學術會議上，吳孟超作為中方代表團的團員出席，以1960年1月至1977年12月期間切除治療原發性肝癌181例，總手術成功率91.2%，震驚國際醫學界。會上，吳孟超被增選為國際外科學會會員，作為國際醫學界對中國的肝臟外科學的肯定。

吳孟超提出「要把基礎研究放在比臨床治療更重要的地位」的觀點，並在東方肝膽外科研究所內組建中德合作生物信號轉導研究中心、中日合作消化道內鏡臨床研究中心、中美合作腫瘤免疫和生物治療中心、滬港合作基因病毒治療中心等四個在國際上具有較大影響的基礎研究基地。

92歲時，吳孟超依然每周要親自主刀多台高難度的肝膽手術，坐堂周二上午的專家門診，主持著東方肝膽外科醫院院長和研究所所長的日常事務，並親自帶教多名研究生。

2019年，97歲的吳孟超退休，因長時間握手術刀，他的右手食指、無名指的關節都已變形。他曾說，「一個好醫生，應該眼裡看的是病心裡想的是病人。」他也用實際行動來證明自己。

新京報報導，吳孟超主要從事肝臟外科的關鍵理論和技術體系研究。1959年，吳孟超創立中國人肝臟「五葉四段」理論；1960年他主刀完成國內第一例肝臟切除術；隨後他開創了肝臟外科手術止血方法先河。

他翻譯了第一部中文版肝臟外科入門專著，創造了間歇性肝門阻斷切肝法和常溫下無血切肝法、完成了世界上第一例中肝葉切除手術；建立全球規模最大的肝膽疾病診療中心和科研基地。2005年，吳孟超獲得國家最高科學技術獎，也成為該獎項自1999年設立後首次獲頒的醫藥衛生界人士。2011年，第17606號小行星被命名為「吳孟超星」。

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