上海開打只需1針新冠疫苗 雲南邊境97%接種

雲南邊境地區目標人群疫苗接種率已超過97%。(央視截圖)

雲南省分別與緬甸、寮國、越南三國接壤，陸路邊境 線長達4060千米，隨著當前境外新冠肺炎疫情 輸入壓力持續增大，雲南在做好日常疫情防控同時，加緊推進邊境地區疫苗 接種工作，邊境地區目標人群疫苗接種率已超過97%。另外，只需要打一針的新冠疫苗已在上海開始接種。

央視新聞報導，從去年底開始，雲南省對疫情防控前線的醫務工作者、邊境村寨人員、重點人群和守邊人員進行了疫苗接種。德宏傣族景頗族自治州與緬甸交界，據德宏州疾病預防控制中心副主任唐發良表示，為及時完成新冠疫苗接種，德宏州共設有65個疫苗接種點，485個接種台。截至5月15日，德宏州共完成疫苗接種120多萬劑次。

據雲南省衛健委最新數據，目前雲南省25個邊境縣市新冠疫苗接種的目標人群為407萬人，截至5月15日，其中已接種第一劑疫苗的有396.3萬人，第一劑次覆蓋目標人群比率已達97.4%。

另據澎湃新聞報導，全程只需要打一針的腺病毒載體重組新冠疫苗，已經在上海開始接種了。

從上海市疾控中心獲悉，自13日起，全市各區已陸續開始供應該疫苗。這一疫苗由康希諾生物和中國人民解放軍軍事科學院軍事醫學研究院生物工程研究所陳薇院士團隊合作研發，於2020年3月16日在全球率先開展臨床研究。今年2月25日，這一疫苗獲得國家藥品監督管理局批准在國內附條件上市。

上海市疾控中心方面透露，與之前上海使用的三種新冠病毒滅活疫苗相比，這款由康希諾生產的腺病毒載體疫苗在技術原理、接種程序方面完全不同，但在接種方式、接種年齡範圍、安全性方面都相同。

上海市疾控中心方面透露，這一疫苗在接種方式、接種年齡範圍、安全性方面與之前三款滅活疫苗相同，接種者都在上臂三角肌注射，適用對象都是18周歲及以上人群。