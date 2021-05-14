安徽驚見2本土確診 合肥、六安緊急核酸檢測

安徽出現本土確診病例。（新華社）

安徽六安市裕安區、合肥市肥西縣昨日各新增一例新冠肺炎 確診病例。

安徽衛健委指出，2021年5月13日凌晨，六安市裕安區世立醫院對就診患者張姓民眾進行例行核酸檢測 結果為陽性，後經六安市疾控中心復核結果為陽性，專家組會診確診為新冠肺炎。同日上午11時許，合肥市肥西縣根據裕安區推送張姓民眾的密切接觸者李姓民眾信息，立即組織流調和核酸檢測，對李姓民眾核酸檢測結果為陽性，專家組會診確診為新冠肺炎。上述兩名確診病例有關情況當地衛健部門已經發布，目前均在當地市級定點醫院隔離治療，並對部分小區開展了核酸檢測。

據排查，確診的李姓民眾，為江蘇省無錫市某某集團員工，主要從事攝影 營銷培訓，於5月1日從遼寧省營口市經大連飛至合肥（在大連曾接觸入境人員）；5月2日在六安市某某影樓開展培訓。確診病例張姓民眾就職於該影樓，近期一直沒有離開安徽，在李姓民眾培訓期間，張姓民眾曾經聽課，並與李姓民眾共同就餐。

合肥、六安兩市隨後啟動應急響應，組織開展流調追踪、隔離管控、核酸檢測、醫療救治、環境消毒等工作，並向有關省、市發出協查通報，後續相關情況將及時發布。