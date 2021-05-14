我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美3285萬人確診 46.6%民眾已打1針

傳佛州準備引渡川普程序 若州長拒絕…恐成最大逃亡案

安徽驚見2本土確診 合肥、六安緊急核酸檢測

中國新聞組／北京14日電
安徽出現本土確診病例。（新華社）
安徽出現本土確診病例。（新華社）

安徽六安市裕安區、合肥市肥西縣昨日各新增一例新冠肺炎確診病例。

安徽衛健委指出，2021年5月13日凌晨，六安市裕安區世立醫院對就診患者張姓民眾進行例行核酸檢測結果為陽性，後經六安市疾控中心復核結果為陽性，專家組會診確診為新冠肺炎。同日上午11時許，合肥市肥西縣根據裕安區推送張姓民眾的密切接觸者李姓民眾信息，立即組織流調和核酸檢測，對李姓民眾核酸檢測結果為陽性，專家組會診確診為新冠肺炎。上述兩名確診病例有關情況當地衛健部門已經發布，目前均在當地市級定點醫院隔離治療，並對部分小區開展了核酸檢測。

據排查，確診的李姓民眾，為江蘇省無錫市某某集團員工，主要從事攝影營銷培訓，於5月1日從遼寧省營口市經大連飛至合肥（在大連曾接觸入境人員）；5月2日在六安市某某影樓開展培訓。確診病例張姓民眾就職於該影樓，近期一直沒有離開安徽，在李姓民眾培訓期間，張姓民眾曾經聽課，並與李姓民眾共同就餐。

合肥、六安兩市隨後啟動應急響應，組織開展流調追踪、隔離管控、核酸檢測、醫療救治、環境消毒等工作，並向有關省、市發出協查通報，後續相關情況將及時發布。

檢測 新冠肺炎 攝影

上一則

72歲老婦被無繩狗撲倒 回家後竟猝死 狗主人拒賠償

下一則

印尼醫護實測：科興疫苗防護力達94% 優於臨床試驗

延伸閱讀

中國安徽一醫院患者新冠檢測呈陽性 院方：暫時勿就診

中國安徽一醫院患者新冠檢測呈陽性 院方：暫時勿就診
熱水燙、掐脖子、腳踩臉…安徽恐怖教師暴虐逾20小學生

熱水燙、掐脖子、腳踩臉…安徽恐怖教師暴虐逾20小學生
蔚來砸77億美元建電動車基地 年產值上看777億美元

蔚來砸77億美元建電動車基地 年產值上看777億美元
安徽馬鞍山兩架直升機相撞起火 網傳是軍用飛機

安徽馬鞍山兩架直升機相撞起火 網傳是軍用飛機

熱門新聞

根據網傳視頻，5月7日，一輛特斯拉轎車在公路上追尾一輛貨車，並造成該貨車失控撞向路中央隔離帶。（視頻截圖）

時速150公里沒煞車 特斯拉像砲彈追撞貨車

2021-05-08 19:21
網傳希望教育集團董事國外代孕生十孩，公司指是謠言。圖為示意圖。(取材自微博)

「購買20個高顏值白人卵子」 四川教育大亨被爆赴美代孕產10女

2021-05-07 08:00
中國經濟學家任澤平呼籲，中國全面開放生育刻不容緩，實在不行的話可先開放三胎。(美聯社)

中國專家：全面開放生育刻不容緩 先3胎也行

2021-05-11 10:46
上月底升空的中國的長征五號B遙二運載火箭，在不受控制情況下墜落，部分殘骸可能會落在地球未知地點。美聯社

長征火箭殘骸墜落 專家：落在人口密集處可能性低

2021-05-08 12:50
中國外交部發言人華春瑩。（中國外交部官網）

批美操縱台 華春瑩：中國同意WHO向台通報疫情3次

2021-05-10 09:11
中國國家主席習近平（左）與母親齊心。（央視網）

央視披露習和母親故事 母曾告誡習「高處不勝寒」

2021-05-09 10:20

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
比爾蓋茲親口說出離婚原因 這群人先知道

比爾蓋茲親口說出離婚原因 這群人先知道
90萬失業民眾6月起救濟金將縮水 或完全領不到

90萬失業民眾6月起救濟金將縮水 或完全領不到
CDC：已完成接種者 室內外皆不用戴口罩

CDC：已完成接種者 室內外皆不用戴口罩
124美退將發公開信 暗示選舉被操縱、質疑拜登意識能力

124美退將發公開信 暗示選舉被操縱、質疑拜登意識能力
傳佛州準備引渡川普程序 若州長拒絕…恐成最大逃亡案

傳佛州準備引渡川普程序 若州長拒絕…恐成最大逃亡案