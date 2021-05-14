安徽驚見2本土確診 合肥、六安緊急核酸檢測
安徽六安市裕安區、合肥市肥西縣昨日各新增一例新冠肺炎確診病例。
安徽衛健委指出，2021年5月13日凌晨，六安市裕安區世立醫院對就診患者張姓民眾進行例行核酸檢測結果為陽性，後經六安市疾控中心復核結果為陽性，專家組會診確診為新冠肺炎。同日上午11時許，合肥市肥西縣根據裕安區推送張姓民眾的密切接觸者李姓民眾信息，立即組織流調和核酸檢測，對李姓民眾核酸檢測結果為陽性，專家組會診確診為新冠肺炎。上述兩名確診病例有關情況當地衛健部門已經發布，目前均在當地市級定點醫院隔離治療，並對部分小區開展了核酸檢測。
據排查，確診的李姓民眾，為江蘇省無錫市某某集團員工，主要從事攝影營銷培訓，於5月1日從遼寧省營口市經大連飛至合肥（在大連曾接觸入境人員）；5月2日在六安市某某影樓開展培訓。確診病例張姓民眾就職於該影樓，近期一直沒有離開安徽，在李姓民眾培訓期間，張姓民眾曾經聽課，並與李姓民眾共同就餐。
合肥、六安兩市隨後啟動應急響應，組織開展流調追踪、隔離管控、核酸檢測、醫療救治、環境消毒等工作，並向有關省、市發出協查通報，後續相關情況將及時發布。
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