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被舉報涉及「生育焦慮」 中國2電視劇被下架

中國新聞組／北京12日電
「小捨得」劇照。（取材自微博）
「小捨得」劇照。（取材自微博）

「一到三年級攻英語，四五年級攻奧數…」電視劇「小捨得」衝上熱搜後卻被舉報製造升學混亂導致下架。劇中揭露的生育、養老、職場歧視令人咋舌，有網友說：「這部電視劇比避孕套有效，看完後，我不想結婚，也不想生孩子。」在第七次人口普查結果公布之際，電視劇是否製造生育焦慮，再掀話題。

自由亞洲電台報導，「小捨得」因為風頭太勁，被網友舉報製造升學混亂，校外培訓有傷大雅，劇情太過現實不利於中青年觀眾的電視體驗。與「小捨得」題材類似的、由趙薇主演的電視劇「學區房」也已全網下架。

有輿論指出，電視劇下架是官方對媒體製造生育焦慮的一次針對性打擊。

來源：刁刁匕匕

2020年中國新出生人口為1200萬，比2019年下降了18%，比開放二胎政策的2016年下降33%，成為新中國有記錄以來新出生人口和出生率最低的一年。

旅美資深媒體人王劍指出，計畫生育改變了中國人的生育觀念以外，房價暴漲、教育成本增加等多方面因素都導致中國人口出生率的暴跌。

電視劇裡的劇情不一定是過度販賣生育焦慮，新京報採訪了多位70後、80後、90後以及00後四個不同年齡段的市民，不要二胎的原因，包括高齡生育擔憂母嬰健康問題、父母年紀大、孩子托管難以及養孩子成本較大等。不過，若能延長產假、提高生育補貼，解決低齡兒童的托管問題，受訪者仍表示有生育意願。

80後的王甜甜不想要生二胎，她覺得經濟實力不夠，養一個都難，養兩個壓力更大，其次，教育問題待解。同為80後的趙洛說，養孩子太費錢，從幼兒園開始就得給孩子報班，不然上小學後跟不上。

70後的徐林也同意，高房價以及教育問題還是最主要的考量。

90後的楊林目前還沒有孩子，他覺得這代人的想法和上一代可能不太一樣了，會更多考慮自己，覺得沒有必要非得為了孩子去捆綁很多東西。

中國 教育 升學

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