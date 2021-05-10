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四川一景區尋人：「撿垃圾」2遊客 終身免費

中國新聞組／北京10日電
5月2日幫忙拾取垃圾的女遊客。（取材自紅星新聞）
5月2日幫忙拾取垃圾的女遊客。（取材自紅星新聞）

四川一景區尋找兩名幫忙撿垃圾遊客，承諾終身免費遊，據了解，又有四景區加入贈一年免費遊等。

紅星新聞報導，四川雅安達瓦更扎景區日前發布一則「尋人啟事」，尋找兩位五一假期在景區內撿拾垃圾的遊客。景區表示，將為兩名遊客送上「川西最美雪山遊客VIP待遇」——本人及本人戶口本上的所有家人將終身免費遊玩達瓦更扎景區。

消息發布後，引發許多網民點讚，全網都掀起尋找這兩名遊客的熱潮。

5月2日清晨，前往達瓦更扎觀看日出雲海的遊客達到最高峰，人多的時候，難免會有一些垃圾不小心掉落在地上。清晨8時45分，一位身穿黃色外套藍色牛仔褲的女士及一位身穿深藍色外套黑色長褲的男士，主動幫助工作人員拾取垃圾。

「當時山頂上可能有幾千人，大家看完日出後，山頂上就有許多垃圾，工作人員在拾取垃圾的時候，他們就主動過來了，在留存工作照的時候，也把他們照下來了。」景區工作人員稱，「當天這些照片就在群裡流傳，大家也很感動。因為五一期間比較忙，一空下來我們就給領導報告了，領導也覺得，應該找到這兩名遊客，給予他們表揚。他們彎下的不是腰，是對自然最大的愛護！他們拾起的不是垃圾，是最純潔的心靈！」

據報導，除了達瓦更扎景區，四川又有金龍長城景區、黑竹溝景區、旅投街子景區、戰旗村景區等四個景區，加入尋找兩名遊客，並承諾贈送一年內免費遊玩的福利

5月2日幫忙拾取垃圾的男遊客。（取材自紅星新聞）
5月2日幫忙拾取垃圾的男遊客。（取材自紅星新聞）

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