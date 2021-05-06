酸「青年在睡覺」 騰訊張軍引爆網民轟「剝削年輕人」

張軍在微博的一句話，引發3萬多個留言回應。（取材自微博）

在五一小長假中幾乎失去存在感的五四青年節，因為騰訊公司公關總監張軍的一句話上了熱搜。張軍在青年節早上發文「當我們忙著做各種致敬青年的策劃時，青年們正在睡覺。」惹怒許多網民齊轟「年輕人平時被剝削，不允許五一睡會懶覺？」相關話題在微博 閱讀量飆上2.4億。

快科技、澎湃新聞報導，張軍在當天上午9時33分的發文只有一句話，卻引來3萬多則留言，其中多數是對這句話表達憤怒。有網民評論稱，「對青年最大的敬意就是讓青年好好睡個覺」、「年輕人一直在被剝削，不允許人家五一睡會懶覺？」

報導稱，評論區的憤怒，或許來自生活與工作的壓力。「我是青年，我白天上班，晚上幫老婆陪3歲的孩子。平時工作忙壓力大，經常出差。現在難得放個假，我還不能睡覺？」，「五四精神裡的愛國、進步、民主、科學，張總覺得哪個字長的像不能睡懶覺？」

留言中也有以「騰訊張軍」帳號回覆的內容。例如網民懟「你們騰訊的老年人，就會搞些無病呻吟的策劃。天天想著騙點擊賺流量，一天不炒作會死，還是一天不抄襲會死？」，「騰訊張軍」回覆「您這麼罵一個老年人，合適麼？」；網民稱「難道各種致敬青年的策劃不是青年們做的嘛」，「騰訊張軍」回：「也許是被老年人鼓動著做的」。

張軍的發文遭到大批網民不滿，與他的騰訊公關總監身分也有關係。有網民就直接點名「 青年們被你們996整的太缺覺了」，「因為青年們平時被你們壓榨得睡覺的時間都不夠。好不容易放假補個覺還得被你們各種嗶嗶賴賴。」

張軍發文引發爭議不是第一次。2019年，今日頭條、快播創始人王欣領導的雲歌人工智能 、以及羅永浩站台的快如科技發布新的社交產品均被微信 封殺，張軍當時稱，「隨便做個什麼東西過來就叫挑戰什麼霸權。拿堆紅包出來騙用戶下載，留存，也好意思叫產品。」

2020年6月，騰訊起訴老乾媽，凍結1600萬元資產。針對字節跳動副總裁李亮評論此事稱「說明這家公司已經形成了用公檢法打擊一切不利於它的日常思維」，張軍發微博回應稱，「知識儲備不足，記性還不好，這可咋整」，並附字節跳動申請凍結智行唯道銀行存款的信息圖。