五一估2億人出遊 火車票開賣即秒殺 網友哀號搶不到

五一假期旅遊熱爆，機票一票難求。左圖為旅客在北京大興國際機場準備乘機。（中新社）

五一小長假馬上就要到了，今年五一有望成史上最熱黃金周，出遊人次或達到兩億。北京 西站17日開售熱門車次火車票，開售僅僅兩分鐘，北京西站到鄭州東站50餘趟高鐵、動車車票售罄。五一搶票熱度遠超春節，大量搶不到票的網友哀號「我想回家啊」。

證券時報報導，今年五一假期的放假時間為5月1日至5日，共5天。按照目前全國鐵路車票預售期15天的規定，4月21日可購買5月5日假期最後一天的返程火車票。

隨著京哈高鐵全線貫通，北京前往東北地區主要城市間旅行時間大幅縮短，北京朝陽站前往哈爾濱、瀋陽等地車票也非常搶手。北京6大火車站火車票起售時間不同，目前，假期前一日北京朝陽站前往瀋陽、阜新的車票已經一票難求。

去哪網監測數據顯示，北京-北戴河、杭州-安吉、杭州-千島湖、南京-徐州、西安-成都、廣州-武漢 城市間的多個班次車票開票即售罄。此外，深圳北-長沙南、北京西-西安、北京-哈爾濱西、北京西-鄭州、深圳北-武漢等線路也熱度極高。

目前來看，西安、長沙、武漢、重慶、成都是4月30日最熱門的5個火車票目的地，北京、深圳、成都、南京、廣州成為出發人數最多的5個城市。

據馬蜂窩的數據顯示，五一小長假機酒預訂量也超過去年同期，今年五一期間的機票平均價格為1050元，比2019年同期上漲超一倍。在眾多熱門航線 中，從北京出發的航線居多，重慶至北京的航線搶占了第一位。

每日經濟新聞報導，五一搶票搶破頭，但大量網友反映，自16日上午起，訂火車票的網站、App頻出狀況，存在接收不到驗證碼、提交訂單失敗等問題，還有很多用戶根本無法登錄。

有的人刷了半天都加載不出頁面，有人僥倖搶到了票但因為系統卡頓無法付款，一加載票就直接沒了，還有人想要買候補，頁面一直溫馨提示「您的請求過於頻繁，請稍後再試」。不少人在社交媒體哭訴「回趟家實在太難了」！