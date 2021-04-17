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1張圖：美3157萬人確診 已施打2億228萬劑疫苗

美達接種2億劑疫苗里程碑 1/4民眾打完 40%至少注射1劑

須接種三針 中國新款新冠疫苗在武漢開打

中國新聞組／北京17日電
中國首批重組新冠病毒疫苗在武漢開放接種。（取材自澎湃新聞）
中國首批重組新冠病毒疫苗在武漢開放接種。（取材自澎湃新聞）

中國又有新疫苗投入使用。首批重組新冠病毒疫苗（CHO細胞）在武漢開放民眾接種，與其他滅活疫苗不同的是，它必須接種3針。除了本國疫苗外，中國也計畫在七月之前批准首款外國新冠疫苗，目前正在審查德國復必泰BioNTech和美國輝瑞Pfizer合作開發的新冠疫苗的床試驗數據。

湖北人民政府網指出，重組新冠病毒疫苗（CHO細胞）是由中國科學院微生物研究所和安徽智飛龍科馬公司聯合研發的。其原理是將新冠病毒S蛋白受體結合區（RBD）基因重組到中國倉鼠卵巢（CHO）細胞基因內，在體外表達形成RBD二聚體，並加用氫氧化鋁佐劑以提高免疫原性。其技術原理和已經運用很成熟的乙肝CHO細胞疫苗是類似的。

重組新冠病毒疫苗適用18周歲及以上人群，需接種3劑。相鄰2劑之間的接種間隔建議小於4週，第3劑盡量在接種第1劑次後6個月內完成。

重組新冠病毒疫苗（CHO細胞）常見不良反應的發生情況與已廣泛應用的其他疫苗基本類似。主要表現為接種部位的紅腫、硬結、疼痛等，也有發熱、乏力、噁心、頭疼、肌肉酸痛等臨床表現。一般情況下這些症狀較輕，不需要特殊處理。

華爾街日報報導，中國計畫在七月之前批准首款外國新冠疫苗。

目前中國官員正在審查德國復必泰公司（BioNTech）和美國輝瑞公司（Pfizer）合作開發的新冠疫苗的臨床試驗數據，預計會在未來十週內批准在國內使用。

疫苗 中國 重組

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