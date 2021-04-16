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網紅花20萬 15天手工神複製三星堆黃金面具

中國新聞組／北京16日電
UP主「才疏學淺的才淺」在B站上傳自己手工製作金面具全過程的影片，讓三星堆博物館副館長看完後也力邀他到修復館上班。（取材自封面新聞）
UP主「才疏學淺的才淺」在B站上傳自己手工製作金面具全過程的影片，讓三星堆博物館副館長看完後也力邀他到修復館上班。（取材自封面新聞）

四川德陽廣漢市的三星堆新一輪發掘直播，掀起了一波考古熱。一名25歲網紅也跟上時事，花20萬元（人民幣，約3萬美元）用500克黃金15天敲數萬錘純手工復原了三星堆黃金面具，影片中他詳細記錄了自己手工製作金面具的全過程，連三星堆博物館副館長看完後更力邀他到修復館上班。

來源：YouTube

香港01報導，出土文物中僅有「半張臉」的黃金面具殘片成為關注的焦點，這半張黃金面具，寬約23cm、高約28cm、重約280克。專家則推測，面具的完整重量在500克左右。

為此，網紅「才疏學淺的才淺」（以下簡稱「才淺」）籌集到20萬元人民幣到銀行購買了500克黃金，準備手工復原整張面具。

「才淺」是一名手工愛好者，在影音平台b站擁有247.4萬粉絲。他表示，想用純手工的方式，來感受3000年前古代工匠的心路歷程。之所以用黃金，是考慮到它超高的物理延展性和極強的化學穩定性，「即便敲得很薄，它都不會破。」

中國網民「才疏學淺的才淺」用500克黃金純手工復原三星堆黃金面具。（取材自微博）
中國網民「才疏學淺的才淺」用500克黃金純手工復原三星堆黃金面具。（取材自微博）

「才淺」用1.8公斤的錘子用力地捶打金條，「不出幾分鐘就會感覺手臂發酸，而這一過程將重複上萬次」。據他判斷，3000年前的工藝應該是先有青銅人像，再把捶打好的金板放到青銅人像上進行捶打，令面具可以和人像完全貼合。歷時15天後，黃金面具終於完成，讓網友們的大讚，「高手在民間」。

這段影片也引起三星堆博物館副館長朱亞蓉的注意，她更在朋友圈喊話「才淺」，「來我們修復館上班吧。」對於外界的讚譽，「才淺」卻非常謙虛，他認為文物工作者不僅有技術，而且還有歷史知識。「製作方面，感覺我還不夠成熟。技術成熟了，也可以去修文物。」

三星堆出土的黃金面具。（取材自觀察者網）
三星堆出土的黃金面具。（取材自觀察者網）

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