反壟斷執法常態化 重罰阿里後…下一個騰訊？

阿里巴巴創辦人馬雲。（路透）

中國 國家市場監管總局10日對阿里巴巴集團在境內的壟斷行為祭出天價罰單，處以人民幣182.28億元（約27億美元）。學者認為本案標誌平台經濟領域反壟斷執法進入常態化階段。不少網友留言指其他大型企業也該受罰，喊出「下一個騰訊」。

市場監管總局指出，自2015年以來，阿里巴巴集團濫用該市場支配地位，對平台內商家提出「2選1」要求，並借助市場力量、平台規則和數據、演算法等技術手段，採取多種獎懲措施保障「2選1」要求執行，獲取不正當競爭優勢。

罰單計算方式是以阿里巴巴2019年境內銷售額人民幣4557.12億元的4%罰款，共計182.28億元，這也是國家層面第一次大張旗鼓對反壟斷出手。破紀錄的罰款，金額超過2015年以反壟斷裁罰美國半導體大廠高通的9.75億美元。

阿里巴巴表示，對此處罰誠懇接受，堅決服從。「今天的處罰，是對我們的警醒和鞭策」。公司將強化依法經營，進一步加強合規體系建設，立足創新發展，更好履行社會責任。

市場監管總局今年3月中旬也對包括騰訊、百度和滴滴出行在內的科技大咖之前的收購和投資交易開罰。市場盛傳騰訊恐怕是下一個面臨更嚴格的反壟斷監管調查的公司，騰訊的微信 即時通信和移動支付應用程式，在中國十分普及。也有網友投訴美團、拼多多都涉及壟斷行為，要求當局調查。

經濟日報報導，官方對阿里巴巴涉嫌壟斷的行政處罰塵埃落定，中國政法大學教授時建中表示，本案是平台經濟領域第一起重大典型的壟斷案件，標誌平台經濟領域反壟斷執法進入常態化階段，官方鼓勵和促進平台經濟發展的同時，強化反壟斷監管，讓市場始終存在出現下一個阿里巴巴的可能性。

之外，中國去年爆發嚴重租房糾紛，北京 為此加強租房市場監管。阿里巴巴集團旗下二手交易平台「閒魚」近日因涉嫌發布違規租賃信息遭北京市住建委約談。閒魚回應會根據情節嚴重程度採取下架或刪除房源信息、降權或屏蔽房源信息、限制發布等處罰措施。