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貴州100平米「活人墓」 蓋好只要28萬…官方要查

中國新聞組／北京6日電
這些墓地都修得十分豪華。（取材自中央廣電總台中國之聲）
這些墓地都修得十分豪華。（取材自中央廣電總台中國之聲）

貴州六盤水市的山間林地中，可以看到不少氣派的墓碑，但碑上沒有刻字。當地村民說，這些是「活人墓」——人還在世，提前準備好了墓地。媒體報導，這些豪華的「活人墓」涉及墓碑碑石加工銷售、棺木加工銷售、私賣私買墓地等情況，當地政府已展開排查。

山頭上滿滿的都是墓地。（取材自中央廣電總台中國之聲）
山頭上滿滿的都是墓地。（取材自中央廣電總台中國之聲）

央視新聞報導，在六盤水市坪子上村一處路旁的山坡上，工人正在鑿刻石碑，一座新墳要在這裡建起來了。環顧四周，這面山坡上至少有一、兩百座墓穴。工人說，找老闆跟村裡買塊地，花上5萬（人民幣，以下同，約7628美元）到十幾萬元，就能修。

修墓的王老闆說，不需要任何證明，也不需要是本村戶籍，交了錢、簽個協議就能定塊地。

鄰近平寨村的山上，還有更多的墓穴，七、八個當地農婦正在背運泥土，他們在當地被稱為「馬幫」。誰家有翻土需要，可以給「馬幫」打電話，也可以聯繫當地一位蔡姓村民。蔡老闆經營著這裡的墓地生意，他說：「山上有3000多個墓穴。」

這些墓幾乎每一個都有十多平方，石塊砌成圍牆，兩側擺放著石獅子。一些墓碑上碑文還未刻全，墳包中的土不是太多，有經驗的人看一眼就知道，這些是「活人墓」。

附近的棺木店。（取材自中央廣電總台中國之聲）
附近的棺木店。（取材自中央廣電總台中國之聲）

在平寨村購買墓地，同樣不需要任何證明或身份。蔡老闆說，簽完合同，交了訂金，估計兩個月就可以完成，「這是我的地，你喜歡哪塊地，你就跟我買」。蔡老闆說，具體要多大面積，修到什麼程度，都可以商量。100平方米的墓穴連地帶修，28萬（約4.2萬美元）包乾。

對於政府的政策，蔡老闆說，「現在包這個墳，政策是不允許修大墓的，但政府也是睜隻眼閉隻眼」。

新修訂的「貴州省殯葬管理條例」明確規定「禁止在公墓、農村公益性墓地以外建墓立碑」，政府相關部門人員說，「中心城區是完全要求必須火化的，在建的也管不過來，其實我們一直都在說要去管，但是都沒管過來」。

墓地交易協議。（取材自中央廣電總台中國之聲）
墓地交易協議。（取材自中央廣電總台中國之聲）

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