記錄新疆行 伊朗大使變旅遊博主

伊朗駐華大使克沙瓦爾茲扎德彈奏新疆樂器。（取材自觀察者網）

上海合作組織秘書長諾羅夫和有關國家駐華使節、外交官一行30多人近日到新疆 參訪。觀察者網報導，在此期間，伊朗 駐華大使館 在微博全程發文記錄在新疆的所見所聞所感，被網友笑稱成了「旅遊博主」、「美食博主」。

據報導，@伊朗駐華大使館發布「#伊朗外交官的新疆日記#」，用文字和視頻記錄了他們對新疆的第一印象：這裡有宏偉壯觀的清真寺、乾淨整潔的街道、熙熙攘攘的人群、比北京更晚的日落，而最讓我們感到熟悉和親切的是國際大巴扎，琳瑯滿目的工藝品讓我們像回到了伊朗。

@伊朗駐華大使館4月1日記述道，「我們和教培中心結業學員進行了面對面交流。針對一些人對教培中心『侵犯人權』『強迫勞動』『種族滅絕』的種種惡意指控，這位維吾爾族出租車司機說，他的真實經歷是，教培中心從來沒有限制學員的人身自由，他在教培中心學習的7個月裡想回家時都可以回家。」

報導稱，@伊朗駐華大使館感嘆這兩天在新疆的所見所聞讓他們感觸頗深。伊朗駐華大使克沙瓦爾茲扎德表示，一些人編造所謂「新疆種族滅絕」等聳人聽聞的謊言，根本原因就是不想看到中國的發展進步。「我們在新疆親眼看到的絕不是『滅絕種族』的暴行，而是『消除貧困』的努力。」