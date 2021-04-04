H&M「沒九段線中國地圖」惹毛越南

上海市網信辦官方微信公眾號「網信上海」2日指出，近日，網民向管理部門檢舉，H&M 官網（hm.com）存在「問題中國 地圖」，上海市規畫和自然資源局立即通知H&M迅速改正。有消息指H&M的有問題中國地圖可能涉嫌刊放了沒有九段線的中國地圖。越南 網民對H&M做法非常生氣。越南聲稱擁有南海主權。不過目前越南沒有抵制H&M浪潮。

法廣網報導，就H&M配合中國改地圖，越南網民護南海揚言抵制。據中央社昨天報導稱，越南網民不滿H&M討好中國，答應配合整改所謂「問題中國地圖」，侵犯越南對南海主權的宣稱，因而在網絡上揚言抵制。但越南全國僅12家H&M門市，實際行動狀況仍待觀察。

「網信上海」表示，H&M官網運營企業海恩斯莫里斯（上海）商業有限公司在接到通知第一時間糾正錯誤後，上海市規畫和自然資源局、上海市網信辦又對H&M進行聯合約談。「網信上海」通報中並未具體說明H&M的「問題中國地圖」究竟哪裡有問題，但中共黨媒人民日報之前一張畫著「九段線」的中國地圖在微博廣泛流傳，前後串連下讓H&M躺槍，遭越南網民揚言抵制，因為越南向來宣稱擁有南海主權。

該報道說，一名越南網民主張：「有必要抵制無視越南消費者感受，並且侵犯越南領土主權完整的品牌。」也有越南網民宣稱：「H&M這樣做不符合國際法，明顯是要跟國際社會對干。」