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1499→48889元 炒李寧球鞋 有人幾天賺1輛車

中國新聞組／北京4日電
李寧韋德之道4全明星銀白款售價高達48889元，而該鞋參考發售價僅1499元，漲幅高達31倍。(截圖自得物APP)
李寧韋德之道4全明星銀白款售價高達48889元，而該鞋參考發售價僅1499元，漲幅高達31倍。(截圖自得物APP)

以往幾乎只出現在國外品牌的「炒鞋」風，隨著中國民眾在「新疆棉」事件中紛紛改買國貨，國產品牌球鞋價格也隨之飆漲，部分熱門鞋款因炒鞋大軍介入，漲幅高達31倍，有人幾天就賺進一輛車。不少「球鞋粉」哀號稱，「再漲連國產都買不起了，救救打工人吧！」

中國證券報報導，「球鞋粉」為了以身作則支持國貨，近來紛紛下單李寧、安踏等知名國產，卻發現很多爆款不是斷貨就是漲價；「新疆棉」事件後，「炒鞋」風已從國外品牌蔓延至國貨。

在得物App上搜索發現，李寧韋德之道4全明星銀白款的頁面顯示僅有42碼，售價竟高達48889元，而該鞋參考發售價僅1499元，漲幅高達31倍。李寧韋德之道7 wow7 The Moment超越限量款，41.5碼最高售價為29999元，比發售價1699元漲了近17倍。

在安踏品牌中，哆啦A夢聯名休閒板鞋白黑款42.5碼售價為4599元，發售參考價僅為499元，漲了8倍多，最近購買紀錄有近9000條。有網民表示，炒鞋的就連拖鞋都不放過，李寧韋德之道魔術貼拖鞋雷射款最高售價為899元，比發售價299元漲了2倍。

報導引述一位球鞋行業人員李超（化名）表示，在他的朋友圈裡，做國貨的同行不斷刷屏「求貨源，加價拿」。有同行一口氣掃了10多萬元的貨，賺回了一輛車錢。

但也有人因為這波炒鞋風大虧。一位多年做球鞋二級市場倒賣、規模達全國前十的商家老萬說，他的店舖基本以耐克、阿迪達斯等品牌球鞋為主，生意最好時，年銷售額能過億元，但突如其來的抵制等消息，讓他幾千萬元的庫存堆在倉庫裡，保守預計至少虧好幾百萬。

報導引述另一位在球鞋行業從業多年的玩家強仔表示，惡性競爭源頭就是鞋販子。這幾天大量全網掃貨國產熱門款，然後賣不掉再退，貨款都是花唄、信用卡、白條等支付，賣掉了空手套白狼，賣不掉也不虧；這種穩賺不賠模式，苦的是中小商家。

專售耐克、阿迪達斯等品牌球鞋為主的老萬，倉庫裡積壓的庫存。(取材自中國證券報)
專售耐克、阿迪達斯等品牌球鞋為主的老萬，倉庫裡積壓的庫存。(取材自中國證券報)

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