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長城爬一半被迫加班 網狂曬懸崖、馬路…「同款」加班照

中國新聞組╱北京3日電
網友分享爬長城爬到一半開電腦加班的經驗 。（取材自微博）
網友分享爬長城爬到一半開電腦加班的經驗 。（取材自微博）

下班後、休假中突然被主管要求加班，相信許多上班族心有戚戚焉。日前一個話題「爬長城爬到一半，還得加班」衝上微博熱搜，閱讀達1.4億，有網友說「太心酸」，但更多網友說「太有共鳴了」。

封面新聞報導，一名網友「追風少年劉全有」發了條微博稱，「誰能想到我爬個長城，爬到一半還得加班呢」，並曬出長城上加班照片，隨後引發熱烈討論。評論下面網友紛紛曬出自己同款加班照，如海邊懸崖加班照、KTV包間加班照、樂山大佛景區加班照、馬路中央加班照、夜店加班照、高鐵加班照、約會途中加班照、滑雪場加班照、演唱會現場加班照、登機口加班照…

網友紛紛說起自己的悲苦遭遇，「去北海出海玩，通知要交表，趕緊在花台上做表，看到還有個人在做表，仔細一看是同事…」、「我最慘的一次，是跟老王在羅馬的鬥獸場裡的台階上改PPT」、「在演唱會上做表格的大兄弟，你辛苦了」、「老公邊領結婚證邊加班，我上哪兒說理去」、「我第一次和我對象回內蒙，未來婆婆帶我去騎駱駝，在駱駝上接到我主任的電話，全程都在說工作，就覺得又晃又煩」。

齊魯晚報發起「休假中被要求加班該不該答應」投票，最多人選「不該答應，休假還要加班，那要假期幹什麼」，其次是「看情況吧，加班可以，但這是另外的價錢了」，也有人認為「應該答應，給人打工就這樣，沒辦法啊！」看來加班是上班族逃不開的命運。

網友分享在馬路中央加班的經驗。（取材自微博）
網友分享在馬路中央加班的經驗。（取材自微博）
網友分享在海邊懸崖加班的經驗。（取材自微博）
網友分享在海邊懸崖加班的經驗。（取材自微博）

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