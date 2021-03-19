廣西15歲農家子上酒吧豪擲28萬 8888元一瓶香檳買24次

小張點酒給女嘉賓。（取材自紫牛新聞）

今年2月，家住廣西柳州鄉下的張先生，到當地銀行取錢準備過年用時，赫然發現銀行卡上原本有的近30萬（人民幣，下同，約4萬6300美元）存款不翼而飛。經調閱銀行流水他發現，自己15歲的兒子小張竟然帶著一幫同學和朋友，把這一筆錢全部在當地一家酒吧消費光了。相關帳單 顯示，小張18次進入酒吧消費，先後24次購買了8888元一瓶的高檔香檳酒，最多一次消費高達3萬餘元。

紫牛新聞報導，小張的姑姑張女士表示，小張父親是當地的普通果農，這筆錢已經是全部積蓄，這些錢是哥哥整天在地裡忙活攢來的，一直不捨得花，想留著給孩子將來上學用，沒想到一下子就沒了。自己的侄子進入酒吧時是出示過身分證的，上面顯示了15歲的年齡，但酒吧負責人不僅沒有拒絕孩子入內，反而還多次誘導孩子前去消費。

銀行給張先生打出了流水單，發現所有存款都轉到了一個叫「羅江」的帳號上。幾經詢問，張先生從兒子小張的口中得知，這些錢都被他在當地的一家酒吧裡消費掉了，錢轉給了酒吧的一個負責人。

至於為什麼手機 上沒有顯示原本帳號設置有的消費及轉帳提醒？張女士說，她問過侄子，侄子拿了他哥哥的手機，把消費提示給關閉了，所以哥哥一直也不知道錢就這樣沒了。

「從拿到手的帳單來看，孩子先後18次進入這家酒吧消費，最多一晚上消費高達3萬餘元。」小張的姑姑張女士說，「光8888元一瓶的香檳酒，就消費了24瓶。」就這樣，這名年僅15歲的農家少年花完28萬餘元後才消停。

張女士說，雖然酒吧規定禁止未成年人進入，但酒吧根本沒有嚴格執行。雖然他們已將這一情況反映給市場監督管理局，但當地管理部門尚未給出一個明確的答覆。

北京 大成南京律師事務所唐迎鸞律師表示，在本案例中，向一個未成年少年出售酒品，酒吧的做法明顯欠妥，需要承擔主要責任。而作為孩子的監護人，該家長也應該承擔一定責任。雙方可以協商，或者通過司法程序，商家可退還部分款項，而小張的監護人也需要承擔部分費用。