搶清明商機？ 昆明現「墓地貸」 網笑「死了還背債」

近年來中國墓地價格飛漲，讓許多中國人大呼死不起，圖為示意圖。（路透）

清明節將近，商家將腦筋動到墓地上，昆明一家陵園與銀行合作，共同推出「墓地貸」，即貸款 購買墓地，但是需要購買者的房產或其他抵押物。消息一出，衝上熱搜榜，網友調侃，「活著扛車貸、房貸，死了還要背貸款、還是把骨灰揚了吧。」

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新京報報導，針對「墓地貸」爭議，昆明晉龍如意園一名李姓負責人表示，銀行確實向墓園提了這項業務，只是在洽談中，並沒有正式開展。是雲南西山北銀村鎮銀行主動找到陵園，希望合作推廣「個性化服務」，看客戶是否有這樣的需求。

「墓地貸」類似於個人消費貸款，就是信用貸款，和普通銀行政策一樣，最高可以貸款人民幣20萬元，十年期限。

該負責人稱，他覺得不會有太多客戶使用貸款的方式購置墓地，之前沒有這樣的需求，沒有辦過。昆明晉龍如意園的墓地價格最低在人民幣9000元到1萬元（約1383至1537美元）。豪華的墓地價格在人民幣8萬元左右（約1.2萬美元）。

遼瀋晚報報導，雲南西山北銀村鎮銀行的客戶經理證實，「辦理這款業務相當於是一份消費貸，可以購買給父母。」購買墓地均可以辦理該筆貸款。該產品是今年清明節即將推出，目前詢問的客戶不多。

除了墓地按揭業務外，工作人員透露，該墓地還推出了另一項「首付70%購買墓地」的優惠活動。例如一塊1平方米總價1萬元的墓地，現在只要首付7000元後，過了6年時間，這塊墓地就可無償使用。若在6年內使用，剩餘的3000元，就需按照一定的比例繳納。

對此，不少網友表示，「為了不給後代增加負擔，以後還是把骨灰揚了吧。」、「消費貸、汽車 貸、房貸，墓地貸，人生中還有什麼是不貸款的」、「活著還房貸，死了還要還墓貸」。