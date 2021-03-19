法律系畢業生變天空夢想家 冷門藝術助他擺脫抑鬱症

「向木而生」大學學的是法律，卻在木質機械找到人生方向。(取材自紫牛新聞)

河北石家莊一名法律系畢業的小夥，一度對生活失去目標，抑鬱到要自殺，因緣際會踏進木質機械創作，2020年末創作的木偶機作品「天空夢想家」，讓他收穫無數好評，也讓他藉此擺脫抑鬱症；重新找回生活重心的小夥子說，希望每個在人生某個階段找不到方向的人，都能坐上開往夢想的船，找到自己的「心門」。

紫牛新聞報導，贏得許多讚美的作品「天空夢想家」，造型優美，結構精密，作者「向木而生」從構思到完成只用了20天，他說創作靈感來自宮崎駿的電影 「天空之城」。

報導指出，「向木而生」大學學的是法律，2011年畢業，由於不善言辭和交際，並沒有從事律師相關職業。「我嘗試過各種工作，幹得最長的工作是開店，當時的門面是上下兩層，整天活動區域就是樓上樓下，十分閉塞，處理各種客戶的事宜也很繁瑣，讓我產生很大的負面情緒。」

「向木而生」說：「雖然開店掙了錢，但我感覺自己就像印鈔機，每天忙忙碌碌，只知道掙錢，精神狀態越來越糟糕，跟女朋友吵架，在家砸東西，甚至想自殺。」他說那時候感覺自己被生活的一地雞毛困住了，想出去看看外面的世界。於是他去西藏徒步半個月，但並未打開心結，情況甚至更糟。

後來他去了天津一家傳統手工家具培訓學校，兩個月時間，他每天在網上搜關於木作的現代藝術品資料，在木工房中反覆實操，這個過程中他遇到木質機械。

「向木而生」說，2018年，他接觸到木偶機Automata，是一種來自歐美的機械人偶裝置藝術，中國 也是這幾年才開始傳播；是一種集木工、雕刻、機械、美術和設計於一體，同時需要有豐富想像力的藝術品。

報導稱，當時他鑽研了一個非常龐大的木製軌道裝置，軌道上運行著很多彈珠，有點像雲霄飛車玩具，但它是純手工木製的，有很多機關，「我看完以後很受觸動，覺得人生就像上面的彈珠不斷地循環，它不僅是一個玩具，還能給我帶來一些人生思考」。

「向木而生」說，木偶機製作很小眾，但很有意思，所以他想把它推廣，讓更多的人參與。他成立了工作室，還開了一個公眾號，把大量的資料及作品在網上分享。

「起初家人並不支持，因為常人眼裡做玩具不是一個正業，而且我的初期作品就是做玩具，根本沒有藝術價值，家人也不盡理解。」直到有了經濟回報，家人才開始支持，「我傾心於木偶機的製作，不知不覺身心得到了放鬆，漸漸擺脫了抑鬱狀態。」