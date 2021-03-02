打擊刻意炫富、惡意炒作 抖音封禁4000帳號

「抖音」近日發布治理處罰公告，封禁一批涉嫌刻意炫富等帳號。（取材自微信）

中國影音短片分享平台「抖音 」 的安全中心近日發布治理處罰公告，對一批涉嫌刻意炫富、惡意炒作、有違社會公序良俗的帳號禁言、封禁等。1月以來，抖音安全中心已清理此類2862條短片、324條音頻、47個話題，3973個封禁違規帳號。

中新網報導，抖音安全中心相關負責人表示，刻意炫富內容污染社區風氣，尤其危害青少年的身心健康，抖音對此高度重視，也將進入常態化治理，歡迎廣大用戶積極監督、投訴、舉報相關違規內容，共同維護健康向上的平台生態。

「抖音」公告表示，抖音倡導理性消費、科學文明的生活方式，本次治理重點打擊平台上六類涉及不良價值觀、不健康生活方式的內容，將嚴格按照平台管理規則處罰相關帳號：

1、宣揚拜金主義、攀比享樂、幻想暴富內容等生活方式和不良價值觀的內容。

2、不正當展示自身優越條件、社會地位，存在對非富群體進行歧視、嘲諷或攻擊等行為的內容。

3、涉未成年人發布大量奢侈品信息，以及其他非理性炫富行為、語言的內容。

4、以「白富美」、「高富帥」、「白手起家逆襲成精英」、「回國留學生」等人設進行營銷、社交或詐騙的內容。

5、不正當使用人民幣 等貨幣，故意展示大量現金、撒錢等方式的內容。

6、製作、銷售炫富類視頻、圖片、文案等內容。

抖音也公布了本次治理中部分案例、帳號如下：

案例一，故意展示大量現金、撒錢：

1月3日，抖音安全中心接到用戶舉報，用戶「mit***bao」發布一條短視頻，視頻中有大幅畫面展示拋撒人民幣現金行為。

案例二，不正當使用人民幣發布廣告：

2月2日，抖音安全中心在日常巡檢中發現，用戶「K***」(抖音號：S43***358)發布了一條廣告短視頻，視頻中桌上放置了大量人民幣、iPhone、車鑰匙以及手表等貴重物品，涉嫌違法在廣告內容中不當使用人民幣，使用明顯炫富素材。

案例三，製作、銷售炫富類視頻、圖片：

2月22日，抖音安全中心在日常巡檢中發現，用戶「我***朕」(抖音號：dy***v9)發布一條視頻，視頻內容中展示了一組微信 對話和一段短視頻，根據對話內容分析，為該用戶收費幫助網友製作炫富視頻和圖片。

抖音安全中心進行審核評估後，對以上用戶的視頻進行下架處理，並對帳號執行禁言處罰。