觀察站／宣告中國沒窮人 習核心的「政治奇蹟」

2月25日，脫貧攻堅總結表彰大會在北京人民大會堂舉行。 (中新社)

在官媒一系列密集宣傳之後，中國 國家主席習近平 25日宣布，中國實現近億農村貧困人口全部脫貧的目標，完成消除絕對貧困的艱鉅任務。人民日報稱這是「舉世矚目的偉大成就彪炳史冊的人間奇蹟」。此舉無疑是在高調向世界宣告，此後中國沒有窮人了，這不僅是傲視全球的中國經濟奇蹟，也是習近平心心念念推動的「政治奇蹟」。

在中共建黨100周年前夕，中共先是罕見的表揚了曾被認為是遭「逼宮」下台的前領導人華國鋒，接著習近平首度提出「建立正確黨史觀」後，隨後又出版了「論中國共產黨歷史」一書，促全黨學習黨史，被外界視為是藉此爭取歷史主導權。由此來看，習近平此時宣示中國全面脫貧，政治上的意義更加深遠，也就是「立大功，保江山」，從歷史、經濟到政治，全面鞏固「習核心」的領導權力。

此時告訴世界「中國已經全面脫貧」另一個用意，是企圖使中國在被圍剿的國際社會裡「突圍」。

新型冠病毒疫情引發的「武漢是否為疫情發源地」爭議，並未因世界衛生組織專家們親自到武漢研究而減少，連帶而來的制裁、衝突，中國經濟跟著受創；加上愈來愈多國家掐著「新疆種族滅絕」的脖子，試圖抵制北京冬奧，連「一帶一路」都岌岌可危，種種因素使得中國不得不向世界經濟「秀肌肉」，全面脫貧代表的是消費力提高，藉此「警告」各國，中國可望超越美國成為全球最大零售市場的話不是假的，「不要和錢過不去」。

至於中國真的全面脫貧了嗎？看在部分外國媒體眼裡，這依然是在「打腫臉充胖子」。

自由亞洲電台引述北京時政評論人士華頗稱中國的貧困標準相較國際標準訂得太低，所謂的「脫貧」數據有浮誇之嫌。例如世界銀行2018年為中國等中等偏高收入國家制定的貧困線為每人每日5.5美元，但中國國務院 扶貧辦主任劉永富去年則稱中國的脫貧基本標準是人均年收入4000元人民幣左右，約每日1.7美元。中國國務院總理李克強去年才說中國有六億人的月收入只有約1000元，今年就全面脫貧了，這期間的「跳躍」也令人質疑。

無論如何，中國既然敢做出全面脫貧的宣示，就必須經得起考驗。若是真的就假不了，如果是假的那也真不了，這不僅是對「習核心」權力的考驗，也要對歷史負責。