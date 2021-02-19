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北京全民接種疫苗 料5月完成

中國新聞組／北京19日電
北京科興中維的工作人員在包裝車間，展示西林瓶包裝新冠病毒滅活疫苗。（新華社）
北京科興中維的工作人員在包裝車間，展示西林瓶包裝新冠病毒滅活疫苗。（新華社）

北京市疾控中心表示，北京已基本完成九類重點人群的疫苗接種。而春節假期過後，北京下轄多區已啟動大規模接種工作，啟用逾百個接種點，各區單日疫苗接種能力萬人以上。另外，港媒報導，北京疫苗接種亦開放網上預約，預計5月完成接種，6月底前根據接種情况補種。截至16日，北京市16個區縣及亦莊經濟開發區，已逾500萬人預約接種，北京人口約2154萬。

香港文匯報報導，2月18日是春節假期後的首個工作日。當日上午，北京東城、西城、朝陽等轄區發布通知，開放所有接種點位，開始大規模人群疫苗接種工作。其中，東城區設立17個接種點，西城全區開放16個接種點位，豐台區啟動22個接種點位，通州啟動17個接種點，朝陽啟用了全區所有43個具備條件接種點。

報導指出，西城區稱，其15個街道共開放16個接種點位，50個接種台，全天預計可接種1萬164人。通州區全區17個點位日接種能力達到2萬人次。

按照各級政府部署，北京居民接種的疫苗統一採購，每日根據各接種點需求運送至各點位。

此外，香港明報引述消息人士指出，北京16個區縣及亦莊經濟開發區，已有逾500萬人預約新冠疫苗接種。由於北京還將在5月中旬至6月底再啟動補種計畫。若計及早前須緊急接種的九類重點人群（涉及進口冷鏈物流、隔離場所、入境管理與海關邊檢、醫療衛生、基層防疫、公共交通等從業人員等），及第二輪大規模接種人數，至今夏接種新冠疫苗的北京市民將接近千萬規模。

報導稱，截至目前，中國只有國藥集團北京生物和科興兩種新冠滅活疫苗獲附條件上市，其中科興疫苗去年6月起在中國已獲批准緊急使用。北京各接種點分配的疫苗亦不盡相同，因此民眾不能選擇接種哪款疫苗。消息稱，在此前的緊急接種中，包括北京市委書記蔡奇在內的黨政機關官員，多接種的是科興疫苗。

北京 疫苗 中國

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