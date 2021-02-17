祖孫「婚紗照」網上暴紅 背後故事讓網友噴淚…

張佳港和85歲外婆合影。（取材自央廣網）

近日，一張婚紗照在網路上瘋傳，主角是一位24歲青年和一位85歲的婆婆，而背後故事更令網友動容。原來，這張婚紗照象徵了一位老人無私的愛，以及孫子知恩圖報的心。

香港 01、央廣網報導，照片中的老人是江西省分宜縣人民醫院的退休 清潔人員「唐才英」，而男子是江西新余分宜縣消防員「張佳港」。他們是沒有血緣關係，卻感情深厚的一對祖孫。

唐才英自1983年開始，陸續撫養了6名棄嬰。唐才英與丈夫依靠退休工資、賣菜、賣廢品的收入，將5名親生兒女和6名收養棄嬰撫養長大，張佳港就是其中之一，並喊她「外婆」。張佳港說，是外婆給了自己第二次生命。

唐才英和家中小孩子的合影。（取材自江西消防）

2001年，分宜消防和分宜縣第一小學獲知唐才英的家庭狀況和善舉，決定資助張佳港和姊姊張琳的全部學費；資助一直持續到2013年張琳大學畢業，以及2016年張佳港高中畢業。

在消防員哥哥們的耳濡目染下，張佳港也發憤成為消防隊的一員，只要休假，張佳港就會陪著外婆出遊。去年5月，張佳港為一輩子沒有穿過婚紗的外婆準備了驚喜，安排外婆外公拍一組婚紗照；不過，外公因為身體原因未能成行，張佳港便穿上制服陪外婆完成拍攝。外婆看著照片裡的自己，害羞又開心。

張佳港說，自己從只有小學文化的外婆身上學到了很多，「雖然她身板很小，個子很矮，但她扛起了很多東西，內心很強大」。

照片流傳後，網友感動得紛紛祝福：「這是我見過最美的婚紗照」「善良的人始終擁有正能量的燈火」。