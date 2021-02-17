茅台總工程師、首席白酒品酒師王莉 入圍院士候選人

茅台集團總工程師、首席質量官王莉，由貴州省科協推薦入圍中國工程院增選院士名單。（取材自官網）

中國 多個單位近日公布2021年兩院院士候選人擬推薦名單。茅台集團總工程師、首席質量官王莉，由貴州省科協推薦入圍 中國工程院增選院士名單。

綜合媒體報導，之前，中國科學院與中國工程院正式啟動今年院士增選工作，中國科學院今年院士增選總名額為73名，其中支持新興和交叉學科與數學領域7名，支持國防和國家安全領域特別名額6名。中國工程院2021年院士增選總名額不超過88名。

一年一度的兩院院士增選工作，是中國科學院最受關注的一件大事，能夠入選兩院院士，是一項崇高的榮譽，也是對這些專家過去為中國科學事業做出卓越貢獻的高度認可。

根據中國兩院院士增選辦法，前期先由中國各個單位進行推薦，進入候選人名單，截至目前，已經有多個單位公布 2021年兩院院士推薦候選人名單。

1972年10月出生的王莉是工程技術應用研究員，獲得國務院 特殊津貼，入選中國酒業大師、首席白酒品酒師、中國評酒大師。

據茅台集團官網消息，王莉主持並參與多項重要科研項目，獲得多項國家級、行業和貴州省級獎項。2019年3月，以其名命名的「王莉技能大師工作室」還在茅台集團總部揭牌，這是貴州省迄今為止、唯一一家白酒品評勾調方面的國家級技能大師工作室。

王莉曾表示，作為技術行業的一名技術人員，將繼續發揚精益求精、追求極致的工匠精神，建設一支更強大的工匠隊伍和技術人才隊伍，幫助茅台高品質發展。

此外，由貴州省科協推薦入圍中國工程院增選院士名單還有馬建峰、周琦、張勝林。