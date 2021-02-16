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中國天問一號軌道調整 「豎著繞」拍攝火星兩極

記者林汪靜／綜合報導
「天問一號」探測器15日完成「遠火點平面軌道調整」。（取材自央視新聞）
「天問一號」探測器15日完成「遠火點平面軌道調整」。（取材自央視新聞）

中國首次火星探測任務「天問一號」探測器15日下午5時成功實施捕獲軌道遠火點平面機動，探測器上的3000牛發動機點火工作，將軌道調整為經過火星兩極的環火軌道，並將近火點高度調整至約265公里，也就是「橫著繞」火星變成「豎著繞」，如此能看到火星的南北極。

來源：聯合新聞網

據中國國家航天局消息指出，天問一號10日成功進入火星軌道後，研製團隊對軌道數據進行判讀和評估，由於天問一號入軌精度較高，因此取消原計畫在12日進行的火星軌道修正，直接進行「遠火點平面軌道調整」控制。

天問一號進入火星軌道後，飛行軌跡是一個繞著火星的橢圓形，遠火點則是這個橢圓軌跡上距離火星最遠的一點。「遠火點平面軌道調整」就是將天問一號的繞火星飛行路線從「橫著繞」變成「豎著繞」，天問一號就能對火星的兩極進行拍攝，進而完成對火星全球的遙測任務。

10日下午7時52分，「天問一號」探測器實施近火捕獲制動，順利進入大橢圓環火軌道。

國際宇航聯合會空間運輸委員會副主席、中國航天科工集團二院研究員楊宇光表示，天問一號會陸續完成這幾個動作。首先要實施進一步的變軌，讓「天問一號」從目前的低傾角大橢圓軌道，變為傾角接近於90度的「極地軌道」，讓「天問一號」環繞火星飛行的每一圈都經過南北兩極，實現對火星各區域的探測覆蓋。

其次，要實施著陸準備，包括對預設著陸點火星「烏托邦平原」區域使用軌道器攜帶的相機進行探察，為著陸器和巡視器的組合體進入火星大氣做準備。

中國

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