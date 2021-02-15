生不起！中國新生兒年降15% 再創新低

中國公安部資料顯示，2020年新生兒人數大幅年降15%。（中新社）

中國 2020年新生兒人數再創新低，公安 部數據顯示，2020年新生兒人數較2019年大幅下降15%。媒體分析原因， 「生不起」和幼托機構不足是民眾不願生小孩的原因，其中90後、00後出生者的收入明顯下降，生育意願更低，中國人口降幅問題越來越嚴峻。

公安部日前公布數據顯示，2020年出生並已進行戶籍登記的新生兒共1003.5萬，與2019年的1179萬相比大幅下降15%，部分地方甚至超過30%。第一財經預估，未來幾年恐跌破1000萬。中南財經政法大學教授葉青認為，新冠病毒疫情 造成的不確定性，以及經過5年的時間，二孩效應已經逐漸弱化，都是新生兒人數下降的原因之一。

三聯生活周刊分析指出，在上世紀70年代以前，中國的生育率一度超過6，現在只有1.5左右。曾經熱衷生育的中國人現在變得不願意生小孩，最重要的原因是「生不起」，很多年輕人買房和租房已經掏空了絕大部分收入，在巨大的生活開支面前得靠借貸維持生活的壓力下，生小孩是很多年輕人想都不敢想的事情。

另一個原因是，整個社會對於養育小孩提供的支持明顯不夠。報導說，在很多發達國家，0至3歲階段的幼托機構非常普遍，但在中國，0至3歲階段的幼托機構幾乎為零，對很多雙職工家庭，如果沒有父母一輩的幫忙，幾乎沒有可能靠自己獨立撫養小孩，只有放棄生育。

而另一個現象是，已開始成為生育主力的90後和00後，他們的相對收入和70、80後相比明顯下降，當前中國經濟正處於減速階段，90和00後未來的個人收入增長並不樂觀，這也決定了他們的生育能力和意願還會進一步下降。

報導說，從經濟發展的角度來看，人口出生率下降會導致經濟增速顯著放緩，隨之而來的勞動力供給不足，勞動力成本上升，對外將使中國製造在全球產業鏈的外部競爭力減弱，對內則會導致對內消費能力萎縮。如果5年之後中國開始出現人口負增長，這對經濟社會的方方面面都將迎來前所未有的深刻變化。