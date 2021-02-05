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外逃貪官剋星！ 最高人民法院釋法「缺席審判」 追贓到底

中國新聞組／北京5日電
最高人民法院4日發布新的刑事訴訟法司法解釋。圖為新聞發布會現場。(取材自新華視點)
最高人民法院4日發布新的刑事訴訟法司法解釋。圖為新聞發布會現場。(取材自新華視點)

最高人民法院4日發布的「最高人民法院關於適用『中華人民共和國刑事訴訟法』的解釋」，設專章對缺席審判程序作出細化，確保外逃貪官不論逃得多遠，逃匿多長時間，都不會逃脫法律的懲處。專家指出，此意味著中國缺席審判程序已經完備，可以落地實施，為保障國家安全、海外追贓等工作提供法律依據，具有震懾和懲治雙重效果。

文匯報報導，最高人民法院的釋法，其中規定對貪汙賄賂犯罪案件，及需及時進行審判，經最高人民檢察院核准的嚴重危害國家安全犯罪、恐怖活動犯罪案件，犯罪嫌疑人、被告人在境外的，可適用缺席審判程序依法作出判決，並對違法所得及其他涉案財產作出處理，不讓腐敗分子和其他犯罪分子逍遙法外、逃避懲罰。

最高法副院長李少平表示，新的刑訴法解釋設立專門章節細化了缺席審判程序，規定對於貪污賄賂犯罪案件，以及需要及時進行審判，經最高人民檢察院核准的嚴重危害國家安全犯罪、恐怖活動犯罪案件，犯罪嫌疑人、被告人在境外的，可以適用缺席審判程序依法作出判決，並對違法所得及其他涉案財產作出處理。

報導指出，新刑訴法解釋還規定對於貪污賄賂、失職瀆職、恐怖活動、黑社會性質組織、電信詐騙等重大犯罪案件，犯罪嫌疑人、被告人逃匿，在通緝一年後不能到案，依照刑法規定應當追繳其違法所得及其他涉案財產，可以適用違法所得沒收程序；對於犯罪嫌疑人、被告人死亡，依照刑法規定應當追繳其違法所得及其他涉案財產，也可以適用違法所得沒收程序。

法律專家指出，貪官外逃是腐敗治理的一個難題。2018年刑訴法修改建立了刑事缺席審判程序，此後最高檢發布修訂後的《人民檢察院刑事訴訟規則》，完善了檢察環節缺席審判訴訟程序。最高檢第三檢察廳副廳長韓曉峰4日表示，刑事訴訟法在經過兩次修訂後，增設了違法所得沒收程序和刑事缺席審判程序，強化了境外追逃的法律手段，彌補了中國立法上的空白。

刑事訴訟 中國 華人

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