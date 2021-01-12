北京1家7口群聚感染 順義封控

鄰近北京的河北省疫情持續升溫，北京防疫壓力大。圖為12日北京市一處辦公樓樓下，防疫工作人員在進行消殺作業。（中新社）

河北省仍是當前中國新冠疫情最嚴重的地區，而鄰近河北的北京 正升級防控疫情。河北石家莊市11新增65例確診（含無症狀感染者），石家莊市與邢台市已採封城措施。此外，因有石家莊確診病患到過武漢 ，武漢官方昨緊急啟動全面排查，封控相關地區並消毒環境。

武漢爆發新冠疫情已滿周年，當地於去年6月16日宣布「清零」後，迄今未再出現本土病例。石家莊確診案例曾在武漢出現的消息傳出後，引發武漢民眾高度關切。

武漢市衛健委隨即透過官網通報，對確診病例在武漢情況進行全面排查，並對確診病例曾去過的地方進行封控和消毒殺菌，對相關人員進行核酸檢測 。昨天下午，有武漢民眾發現居住小區又開始封閉，擔心武漢疫情再現。

在北京，則出現1家7口群聚性感染的情況，2天共報告7例確診，均來自同一家庭，為日前順義區的確診病患密切接觸者。北京市宣布，順義區在第二次全員核酸檢測未出爐前，全區農村實施封閉式管理。各村只保留一個出入口，快遞、外賣統一存放在村外的指定位置消毒後，由村委會安排工作人員負責上門配送。

北京還加強環京地區一體化管控，做好在京通勤人員的核酸檢測。宣導北三縣（臨近北京的河北廊坊市三縣）及其他環境周邊區域入京人員居家辦公。

北京全市目前有9個中風險地區，朝陽區一個，是漢庭酒店大山子店（包括底商）；順義區8個，分散在6個鎮8個村。

此外，黑龍江省綏化市政府昨天通報新增無症狀感染者20例，均在望奎縣。綏化市已對人口約50萬的望奎縣實施封城，所有小區村屯封閉管理，全員強制檢測。