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「隨時能戰」 習近平發布解放軍開訓動員令

中國新聞組╱北京5日電
中國國家主席習近平發布解放軍開訓動員令。圖為2014年習近平視察內蒙古軍區。（新華社資料照片）
中國國家主席習近平發布解放軍開訓動員令。圖為2014年習近平視察內蒙古軍區。（新華社資料照片）

中國國家主席、中央軍委主席習近平4日簽署中央軍委2021年1號命令，向解放軍發布開訓動員令，提出深化實戰實訓、深化聯戰聯訓、深化科技強訓、深化依法治訓。分析指出，「實戰實訓」釋放強烈震懾信號。

新華社報導，動員令提到，2021年，全軍要堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，貫徹習近平強軍思想，貫徹新時代軍事戰略方針，貫徹中央軍委軍事訓練會議精神，加強黨對軍事訓練工作的領導，聚焦備戰打仗，深入推進軍事訓練轉型，構建新型軍事訓練體系，全面提高訓練實戰化水平和打贏能力。

其中，深化實戰實訓，堅持以戰領訓、以訓促戰，加強戰爭和作戰問題研究，加強實案化對抗性訓練，加強應急應戰專攻精練，加強軍事鬥爭一線練兵，推動戰訓深度耦合，實現作戰和訓練一體化，確保全時待戰、隨時能戰。

深化聯戰聯訓，堅持以聯合訓練引領軍兵種訓練、以軍兵種訓練支撐聯合訓練，突出全局性重大問題研練，突出聯合指揮訓練，突出跨領域跨軍兵種聯合專項訓練，突出軍地聯合訓練，發展解放軍特色聯合訓練體系，加速提升一體化聯合作戰能力。

大公報報導，這是中央軍委連續第四年在新年伊始以1號命令的方式進行開訓動員。2018年1月3月，中央軍委首次統一舉行開訓動員大會。習近平發布訓令，命令全軍要強化練兵備戰鮮明導向，堅定不移把軍事訓練擺在戰略位置、作為中心工作。

大公報刊文分析，今年開訓令重點強調了實戰實訓，首次對軍隊提出「確保全時待戰、隨時能戰」的新要求。軍隊作戰準備必須達到全天候、全時段、全疆域、全覆蓋的最高標準。

分析指出，這與當前安全環境、軍事鬥爭態勢息息相關。「西部高原陸地邊境時有摩擦，東南台海形勢波譎雲詭，域外力量不時在南海興風作浪，第一島鏈圍堵封鎖收緊。從去年以來，東南沿海奪島登陸、四大海域聯演聯訓、青藏高原機動突擊等演訓常態化，都選擇在鬥爭一線進行。」

以「四個加強」進行實戰實訓總動員，體現了軍委高層對於環境態勢的清晰判斷，有利於更有效整合軍事資源，提升作戰效能，釋放更強震懾信號。

習近平 中國 邊境

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