6.6萬變1萬！新郎反悔「下車禮」 新娘淚崩：不結了

河南一名新郎由本來承諾支付6.6萬元人民幣的下車禮，反悔大減至1萬元人民幣，令新娘失望透極，哭訴不嫁了。（視頻截圖）

河南許昌一場迎娶現場，近日在網上受到討論。一對新人在結婚時，因「下車禮」弄得不歡而散，男方由原先承諾支付的6.6萬元（人民幣 ，下同），反悔大減至一萬元，令坐在婚車裡的新娘失望透極，遲遲不願下車，甚至揚言「這婚不結了，開車走吧！」

網易刊文指出，其實，這對新人在結婚之前就已商量好了男方不給女方彩禮，但是在新娘下車時，必須要給6.6萬的彩禮。不料，在結婚當天，男方卻突然變卦，只願意支付一萬元，這巨大的轉變讓新娘十分的委屈，到新郎家門口也是遲遲不肯下車。

香港 01報導，其間新郎家親屬紛紛上前勸新娘快點下車，新郎姊姊也表示，當著這麼多朋友面前不下車，是十分難為奶奶。新娘因而再度爆喊呻訴，指結婚前他們說什麼都算了，他們希望婚禮從簡辦理也聽了，然後女家又同意不收禮金，而下車禮的數目是大家也同意的，但到了家門口才變卦，「現在就是下車禮少一分，我也不會下車的」。

據報導，自稱參加這一場婚禮的網民稱，女方是一步不讓，男方亦拿不出6.6萬元，故最後婚禮沒有順利舉行。

事件亦引起網上熱議，不少人都力挺新娘「不嫁好！」，認為他們既然會臨門變卦，新娘如果妥協嫁進門後，男家將會用強硬態度待她，「嫁了也會受氣」。