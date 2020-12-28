捧習倡統？「大秦賦」洗白秦始皇 袁騰飛批「洗腦」

央視連續劇「大秦賦」原本被寄予厚望，播出後卻引來罵聲，挨批嚴重歪曲歷史、片面歌頌大一統、傳遞扭曲、錯誤的價值觀。（取材自豆瓣）

中國 近年來宮鬥劇、抗日神劇風行，娛樂主義風潮當道，不過，有一部歷史正劇「大秦賦」卻挑起各方敏感的神經，中共中央宣傳部（中宣部）影評形容劇中秦始皇是奮發圖強的君主，疑似藉此吹捧國家主席習近平。播出不到一個月，觀者日減，駡聲日高，還有形成左右對壘之勢，現象引來關注。

「大秦賦」號稱耗巨資、大製作，以秦朝皇帝秦始皇與呂不韋、李斯等人物故事為主軸，講述秦滅六國、一統天下的過程，12月1日在中央電視台陸續播出。此劇被中宣部擺在年底播放，有意見認為此安排是想隱含「武統台灣 」的決心。劇集導演 延藝亦提到，拍攝此劇是想激起人們心中願為國家慷慨赴死的豪情。

而中宣部發出的影評也提到，劇集的背景為戰亂不止的「大爭之世」，秦趙兩國互為死敵，但透過嬴政「奮發圖強」成為君主平天下，讓本來就同宗的秦趙兩國統一，表達「天下大勢合久必分、分久必合」的效果。

這部劇播出之初，豆瓣開出高達8.9分評分，但到近日已跌到6，相關的討論火爆，有個大平台參加討論者多達40餘萬，且表現得反彈者日多，讚者日少。有評論駡藝人演得爛、劇情編得差，但更多的駡聲來自歷史與政治的角度。

本報系聯合報報導，人稱「史上最牛歷史老師」的袁騰飛，直接痛駡說「大秦賦」是偽歷史劇、不是「古裝劇而是裝古劇」，鼓吹一將功成萬骨枯，是歌頌暴秦，是當局在給老百姓洗腦，「一個因為服役遲到而會被殺的皇朝，有什麼可歌頌？」；當然也有評論讚揚「大秦賦」者，說秦始皇是明君，說呂不韋和商鞅等都是良臣。

來源：袁騰飛