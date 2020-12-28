我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

10萬人有100.5例! 加州單日人均新增病例 全美最高

「百人會」創始人楊雪蘭癌逝 享壽85歲

捧習倡統？「大秦賦」洗白秦始皇 袁騰飛批「洗腦」

中國新聞組／北京28日電
央視連續劇「大秦賦」原本被寄予厚望，播出後卻引來罵聲，挨批嚴重歪曲歷史、片面歌頌大一統、傳遞扭曲、錯誤的價值觀。（取材自豆瓣）
央視連續劇「大秦賦」原本被寄予厚望，播出後卻引來罵聲，挨批嚴重歪曲歷史、片面歌頌大一統、傳遞扭曲、錯誤的價值觀。（取材自豆瓣）

中國近年來宮鬥劇、抗日神劇風行，娛樂主義風潮當道，不過，有一部歷史正劇「大秦賦」卻挑起各方敏感的神經，中共中央宣傳部（中宣部）影評形容劇中秦始皇是奮發圖強的君主，疑似藉此吹捧國家主席習近平。播出不到一個月，觀者日減，駡聲日高，還有形成左右對壘之勢，現象引來關注。

「大秦賦」號稱耗巨資、大製作，以秦朝皇帝秦始皇與呂不韋、李斯等人物故事為主軸，講述秦滅六國、一統天下的過程，12月1日在中央電視台陸續播出。此劇被中宣部擺在年底播放，有意見認為此安排是想隱含「武統台灣」的決心。劇集導演延藝亦提到，拍攝此劇是想激起人們心中願為國家慷慨赴死的豪情。

而中宣部發出的影評也提到，劇集的背景為戰亂不止的「大爭之世」，秦趙兩國互為死敵，但透過嬴政「奮發圖強」成為君主平天下，讓本來就同宗的秦趙兩國統一，表達「天下大勢合久必分、分久必合」的效果。

這部劇播出之初，豆瓣開出高達8.9分評分，但到近日已跌到6，相關的討論火爆，有個大平台參加討論者多達40餘萬，且表現得反彈者日多，讚者日少。有評論駡藝人演得爛、劇情編得差，但更多的駡聲來自歷史與政治的角度。

本報系聯合報報導，人稱「史上最牛歷史老師」的袁騰飛，直接痛駡說「大秦賦」是偽歷史劇、不是「古裝劇而是裝古劇」，鼓吹一將功成萬骨枯，是歌頌暴秦，是當局在給老百姓洗腦，「一個因為服役遲到而會被殺的皇朝，有什麼可歌頌？」；當然也有評論讚揚「大秦賦」者，說秦始皇是明君，說呂不韋和商鞅等都是良臣。

來源：袁騰飛

台灣 導演 中國

上一則

日本28日起暫停新入境！中國留學生連夜買機票趕赴

下一則

防變種病毒！中英航班28日起暫停2周

延伸閱讀

威爾史密斯對話小食店經理 讚點亮中國城

威爾史密斯對話小食店經理 讚點亮中國城
影／威爾史密斯對話華埠美食店經理 籌6萬元點亮中國城

影／威爾史密斯對話華埠美食店經理 籌6萬元點亮中國城
那英董潔當「浪姐」 李小璐再次無緣

那英董潔當「浪姐」 李小璐再次無緣
《香港愛情故事》有重任

《香港愛情故事》有重任

熱門新聞

葉海洋用盡愛照顧女兒。（取材自海峽都市報）

吉林女總裁「借精生子」生5國混血女兒 近況曝光…

2020-12-20 13:30
李女士(左)說，王先生最初給她的印象不是很好。(視頻截圖)

相親騙局？「車震」4天後被以屬相不和分手 女控男強暴

2020-12-23 09:00
小李和小黃做試管嬰兒，生下個胖小子，但幾次DNA檢測都顯示孩子是叔叔的。（取材自澎湃新聞）

奇！獨子得娃 DNA卻是叔叔的 真相令人驚訝

2020-12-20 10:00
邱先甫位於金牛區家中的藏品。（取材自紅星新聞）

80歲成都富商身家10億 妻卻兩度訴離…竟是為了這原因

2020-12-26 10:00
男孩將外籍女童打倒在地。（視頻截圖）

「死老外！滾出中國」童毆4外籍女孩 父1句話激怒網友

2020-12-21 10:00
浙江一位小伙與體重325斤的女友完婚，光嫁妝就高達3250萬。（視頻截圖）

888萬定存、房產證、金元寶 浙325斤富家女嫁妝3250萬

2020-12-20 12:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
戲劇化轉折！川普簽了9000億紓困案 單次發放600元

戲劇化轉折！川普簽了9000億紓困案 單次發放600元
太激情！81歲嬤閃嫁36歲男 曝洞房花燭夜隔天無法下床

太激情！81歲嬤閃嫁36歲男 曝洞房花燭夜隔天無法下床
86歲「鋼琴詩人」傅聰新冠確診 已住院兩周

86歲「鋼琴詩人」傅聰新冠確診 已住院兩周
牛年犯太歲 牛、龍、馬、羊、狗如何保平安、催好運？

牛年犯太歲 牛、龍、馬、羊、狗如何保平安、催好運？
納許維爾爆炸案 炸彈客身分確認

納許維爾爆炸案 炸彈客身分確認