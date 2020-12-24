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不避疫！加州940萬人聖誕出遊 恐重蹈感恩節覆轍

春節不忘防疫 雷神山院長提醒勿「大遷徙」

中國新聞組／北京24日電

今年12月以來，上海、浙江、廣東、成都、遼寧多地陸續出現輸入或本土病例，面對即將來臨的2021年的春運大幕，武漢雷神山醫院院長王行建議民眾盡量不要全家遷徙，可以選擇小範圍過年。

文匯報報導，武漢大學中南醫院院長、武漢雷神山醫院院長王行環23日表示，今年春節不會再出現像去年的情況，中國也不會再有第二個武漢疫情

王行環表示，「境外聖誕節、我國春節都屬於人口流動較大的時間。目前我國出現的境外輸入，包括人的輸入與冷鏈食品的輸入，還有一些因為冷鏈而感染的人員，這和境外形勢不好有很大關係，因為國外疫情數據越來越多，我們需要從各方面做好疫情防護。」

「對於那些身處病毒感染率比較高的地區的人群來說，能不出行就不要出行，以減少傳染病毒的概率；一到春節，我國食品輸入方面也會有所增加，對於進口冷鏈食品，建議克制一下。」王行環解釋。

而對於那些不得不出行的人群來說，王行環提醒一定要做好防範，在火車、高鐵等密閉的空間中，一定要佩戴防護效果好的口罩（N95口罩或醫用防護口罩），做好嚴格的防護；盡量不要在火車上進食。 

武漢 疫情 聖誕節

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