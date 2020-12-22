挽救螞蟻 馬雲被爆曾願獻部分平台給政府

螞蟻集團創辦人馬雲。(路透資料照片)

螞蟻集團創辦人馬雲 日前被監管單位約談的內容流出，消息人士透露，馬雲及螞蟻集團董事長井賢棟、行政總裁胡曉明在股票準備上市前三天，曾被中國 四大監管機構約談，馬雲當時在會中曾主動提出將螞蟻集團部分交給政府，但螞蟻集團上市案還是被擋了下來。

華爾街日報報導，據接近中國金融監管部門的人士說，政府還沒有決定是否接受馬雲的提議。

這些知情人士表示，目前正在考慮的一項方案涉及讓螞蟻集團接受更嚴格的資本和槓桿監管。

按照這個方案，國有銀行或其他類型的國有投資者將入股螞蟻集團，幫助彌補監管規定收緊後可能出現的資本缺口。

知情人士指出，馬雲在會中曾試圖挽救與北京 的關係，馬雲說：「只要中國需要，可取得任何螞蟻集團的平台。」對此，螞蟻集團發言人回應指出，由於事屬機密，無法證實11月2日舉行的監管機構會議的細節。

馬雲在10月24日在第二屆外灘金融峰會演講時表示，中國金融「沒有系統性風險」，因為「沒有系統」，據傳，此言論令北京政府不滿，由國家主席習近平，親自下令監管機構調查螞蟻集團的風險，並暫停螞蟻集團上市。

近期金融監管機構已召開會議，並公開表達對螞蟻集團商業模式的憂慮；不過，馬雲最近沒有在公開場合露面也沒有表達看法。

前財政部長、全國政協外事委員會主任樓繼偉20日公開表示，暫停螞蟻集團上市此舉是為「防範系統性風險於事前、事中」，如果單一數據金融平台市占率過大，可能導致大量的信貸壞帳。「要防止赢者通吃、大而不能倒。」

樓繼偉認為，數據金融平台依據收集的數據，分析借款方的風險特徵，提供給貸款銀行，有利於中小銀行對小微企業的服務能力，但如果單一數據金融平台市占率過大，扒出來的數據的真實性，以及風險評估模型出現的偏差，會導致大量的信貸壞帳，某平台短短幾年已與數十家銀行合作，形成人民幣數兆元貸款。