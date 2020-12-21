扯！叫外賣吃到2厘米針頭 店家：給好評就退款

彭女士在外賣平台上點了一份酸菜魚肥牛飯，吃到一半竟發現裡面竟然有一個針頭。（視頻截圖）

湖南長沙一名女士在外賣平台上點了一份餐點，吃到一半發現裡面竟然有個兩厘米長的針頭，她立刻聯繫店家，但對方卻說「給五星好評即可退款」。隨後，該店因衛生狀況不佳被執法部門要求停業整改，店家表示，餐點裡為何會有針頭，他們也一頭霧水，但事已發生，會盡職責解決。

紫牛新聞報導，彭女士日前透過外賣平台點了一份酸菜魚肥牛飯，吃到一半，猛然發現裡面竟然有一個兩厘米長的針頭，彭女士說，她愈想愈噁心，所以立刻聯繫店家，但對方卻說「給五星好評即可退款」，這樣道歉方式讓她覺得非常敷衍。

彭女士說，外賣平台上顯示，這家商家的評分是4.7分，還是雨花區回頭客的第三名，月銷1508單。

據報導，長沙市監執法部門接到投訴後趕到了現場，發現店舖的衛生狀況不是很理想，私宅跟店鋪混在一起，有一張床就放在店面裡。隨後，執法人員立即要求商家停業整改，不得再外賣送餐。

至於彭女士的外賣餐點為何會吃出針頭？店家表示他們自己也一頭霧水，聲稱店裡肯定沒有針頭，「因為每天要做外賣比較忙，有時小孩也在這裡，就會比較混亂。但事實已經發生，自己會盡職責解決」。

經現場溝通，店家支付500元人民幣 作為彭女士看病的費用，彭女士可憑發票要求商家承擔。目前，當地市監所正在要求店面提供相應資料，就此事做進一步調查。