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4軍警晉升上將 王春寧任武警司令

中國新聞組／北京19日電
中央軍委晉陞上將軍銜警銜儀式18日舉行，習近平等領導與受銜軍官警官合影。（新華社）
中央軍委晉陞上將軍銜警銜儀式18日舉行，習近平等領導與受銜軍官警官合影。（新華社）

中央軍委晉升上將軍銜警銜儀式18日在北京八一大樓舉行，中央軍委主席習近平親自頒發命令狀。受銜軍警官中，以王春寧取代王寧接任武警部隊司令員受到關注。

據新華社導，儀式由中央軍委副主席張又俠主持，中央軍委副主席許其亮宣讀了中央軍委主席習近平簽署的晉升上將軍銜警銜命令。中央軍委委員魏鳳和、李作成、苗華、張升民，以及軍委機關各部門、駐京大單位主要領導等參加晉銜儀式。

這次晉升上將軍銜警銜的軍官警官是：軍委後勤保障部政治委員郭普校、西部戰區司令員張旭東、戰略支援部隊政治委員李偉、武警部隊司令員王春寧。

公開信息顯示，郭普校出生於1964年1月，籍貫陝西耀縣，曾任空軍烏魯木齊指揮所政委，空37師政委，空降兵15軍政治部主任、政委，中部戰區副政委兼中部戰區空軍政委等職，2018年7月晉升空軍中將軍銜。

張旭東曾任第39集團軍步兵第115師師長，第40集團軍副軍長，第39集團軍參謀長、軍長，中部戰區陸軍司令員，中部戰區副司令員等職，2018年7月晉升中將軍銜。

李偉出生於1960年9月，河南濟源人，曾任南疆軍區政委，第21集團軍政委，新疆軍區黨委書記、政委等職，2016年7月晉升中將軍銜。

王春寧出生於1963年3月，江蘇南京人，曾任第1集團軍第1師師長、軍參謀長、副軍長，第12集團軍軍長，北京衛戍區司令員等職，2017年7月晉升中將軍銜。

報導指出，晉升為上將的王春寧已任武警部隊司令員，接替前任武警部隊司令員王寧。王春寧今年1月才擔任北京市委常委，但5月就被換下由張凡迪接任。

北京 習近平

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