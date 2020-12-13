不等歐盟了！匈牙利要用中製疫苗
中國疫苗已運抵埃及，埃及衛生與人口部長哈萊在發布會上指中國疫苗是安全的，匈牙利政府也表態，不等歐盟審核，自行研究接種中國新冠疫苗的可行性。
路透報導，匈牙利目前確診逾27萬例，死亡6000多人。外交部長西亞爾托（Peter Szijjarto）在臉書透露，匈牙利已在11日收到所需中國疫苗文件，但他沒有說明疫苗和製造商的名字，不過他提及已開始對中國疫苗進行檢查，以決定是否批准使用。
西亞爾托指疫苗安全性不是一個政治或意識形態問題，而是一個專業問題，如果專家的審核結果是積極的，匈牙利將立即起草疫苗進口合同。匈牙利似乎不再像往常一樣，等待歐盟的歐洲藥品管理局（EMA）審核。
另據觀察者網報導，由中國工程院院士陳薇團隊與康希諾生物合作研發的重組新冠疫苗（Ad5-nCoV），墨西哥已簽署預購3500萬劑。
在中國疫苗抵達開羅後，埃及成為非洲大陸第一個獲得新冠疫苗的國家，衛生部長哈萊在交接疫苗的發布會上說，自己參與了這次試驗。根據世界衛生組織的指導意見，埃及將優先向醫務人員和弱勢群體接種中國疫苗。
自由亞洲電台報導，秘魯正對國藥集團的疫苗進行試驗，發現一名受試者出現手臂難以活動，出現神經症狀，已經暫停這項疫苗的臨床試驗。
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