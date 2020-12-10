神隱3年 64歲應急部長王玉普癌逝

應急管理部部長王玉普病逝。（取材自21財經）

中國 國家應急管理部部長王玉普9日去世，享年64歲。王玉普長年在石油 系統工作，是中國工程院院士，近三年來由於患癌長期神隱，亦缺席十九屆五中全會。告別式將於14日於北京 八寶山革命公墓舉行。

來源：YouTube

根據應急管理部網站，王玉普最後一次出席公開活動，為今年6月底出席應急管理部黨委會議。

據悉，國務院機構改革方案前年獲全國人大通過後成立應急管理部，王玉普是首任黨委副書記和部長，他亦是中共十九屆中央委員。

香港信報日前報導，王玉普因为患上胰腺癌，經過一個階段治療後，七月回到黑龍江省大慶市的醫院療養。

據香港商報報導，王玉普出生於1956年10月，遼寧新民人，早年就讀於大慶石油學院，畢業後在大慶石油管理局及大慶油田公司工作20餘年，從技術員做起，2003年12月出任大慶油田公司董事長、總經理、黨委副書記。

2007年，王玉普當選為中國工程院院士。2009年8月，他首次調派地方工作，出任黑龍江省副省長。

2010年7月，王玉普進北京履新，此後歷任全國總工會黨組書記、副主席、書記處第一書記，中國工程院副院長、黨組副書記（正部長級），中國石油化工集團董事長、黨組書記，國家安監總局黨組書記、局長等職。2017年10月，他當選為十九屆中央委員。

2018年3月，國家機構改革中新組建了應急管理部，黃明任黨組書記、副部長，王玉普任部長、黨組副書記。2020年初，應急管理部「黨組」改為「黨委」，王玉普繼續任部長、黨委副書記。